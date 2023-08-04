القاهرة ـ ناهد إمام

أكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري مي عبدالحميد أن الصندوق يسعى إلى زيادة التعاون مع القطاع المصرفي خلال الفترة المقبلة فيما يتعلق بنشاط التمويل العقاري، خصوصا مع الإقبال الكبير من المواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل على الإعلانات التي يطرحها الصندوق.

جاء ذلك خلال مشاركة مي عبدالحميد في افتتاح الإدارة المركزية الجديدة للتمويل العقاري ببنك القاهرة والمتخصصة في مجال التمويل العقاري والتابعة للبنك، التي تضم جميع الأقسام والإدارات المعنية بعملية التمويل العقاري تحت سقف واحد، حيث رافقت رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة طارق فايد، ولفيفا من مسؤولي بنك القاهرة، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وتأتي تلك الخطوة في إطار جهود البنك المتواصلة لتقديم الخدمة لعملاء البنك بأقل وأسرع الإجراءات.

وأعربت عبدالحميد عن سعادتها بافتتاح هذه الوحدة الجديدة، والتي تعد إضافة قوية لمنظومة التمويل العقاري وهو ما يعود بالنفع على العملاء ويضمن تقديم خدمة متميزة لهم.

وأضافت أن بنك القاهرة مساهم فعال في مسيرة التمويل العقاري في مصر، حيث كان من أوائل الداعمين لمشروع التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل منذ بدايته، ويعد من البنوك الرائدة في تقديم تمويلات عقارية للمواطنين الراغبين في الاستفادة من مشروعات الصندوق، لافتة إلى أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري نجح في التحول من التعاون مع 4 بنوك فقط في بداية مشروع الإسكان الاجتماعي، كان من ضمنها بنك القاهرة، إلى التعاون مع 31 بنكا وشركة تمويل عقاري حاليا.

وأشارت إلى أن الصندوق يسعى إلى زيادة التعاون مع القطاع المصرفي خلال الفترة المقبلة فيما يتعلق بنشاط التمويل العقاري، خصوصا مع الإقبال الكبير من المواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل على الإعلانات التي يطرحها الصندوق.

من جانبه، أوضح طارق فايد أن افتتاح إدارة التمويل العقاري الجديدة يهدف إلى زيادة حجم محفظة التمويل العقاري والاستحواذ على حصة سوقية أكبر، لافتا إلى أن حجم المحفظة بلغ 4.1 مليارات جنيه ضمن المبادرة حيث بلغ عدد المستفيدين نحو 40 ألف عميل.

وتابع فايد أن إدارة التمويل العقاري الجديدة بالبنك تهدف إلى تسهيل الإجراءات الخاصة بمنح القروض للعملاء في إطار مبادرة التمويل العقاري، والوصول إلى جميع شرائح المجتمع، وهناك حرص على تقديم الخدمة بأقل وأسرع الإجراءات لعملائنا، مشيرا إلى أن البنك بصدد طرح برامج جديدة للتمويل العقاري خارج المبادرة في القريب العاجل والذي سيسهم بدوره في زيادة فرص الحصول على المسكن المناسب للعديد من شرائح المجتمع.