أحمد الفضلي



يخضع الفنان القدير جاسم النبهان حاليا لفترة راحة بعد الانتهاء من كل التزاماته الفنية الخاصة بالفترة الماضية والتي شهدت مشاركته بعدة أعمال فنية تنوعت ما بين إذاعة وتلفزيون وبعدها اجراء فحوصات طبية استدعت تواجده في مستشفى الفروانية لعدة أيام، وحاليا يستعد لتنفيذ عدد من الأعمال.



من جانبه، ذكر النبهان انه يستعد حاليا لتصوير مشاهده الخاصة بالنسخة الثانية من المسلسل الدرامي الاجتماعي «الصفقة» احد الأعمال التي عرضت في الأشهر الماضية، وحققت نسبة مشاهدة عالية في الكويت وخارجها عبر منصة «نتفليكس» وشهد مشاركة كوكبة من نجوم الدراما الكويتية والخليجية.



وعن موعد تصوير الجزء الثاني من العمل والنجوم المشاركين، أفاد النبهان من خلال حديثه لـ «الأنباء» بأن يوم الخامس والعشرين من شهر أغسطس الجاري من المقرر أن يشهد تصوير المشاهد الاولى للعمل بعد الحصول على موافقات أغلب النجوم المشاركين في الجزء الأول، حيث يحرص القائمون على العمل على تواجد اغلب الشخصيات التي شاركت في الجزء الأول، خصوصا ان الأحداث ستكون شبه امتداد لأحداث النسخة الاولى.



وتمنى النبهان أن يوفق فريق العمل في تنفيذ النسخة الثانية بالشكل المطلوب لتحقق النجاح المنتظر وتنال إعجاب المشاهدين في الكويت وخارجها، فعرض العمل على المنصات الالكترونية اصبح يمنحه فرصة للانتشار اكثر خارج الكويت والخليج، حيث تصل الأعمال الى أرجاء الوطن العربي، وكذلك عدد كبير من دول العالم.



جدير بالذكر أن النسخة الاولى لمسلسل «الصفقة» شارك في بطولتها خلاف النبهان كل من الفنان القدير محمد المنصور وزهرة الخرجي وروان الصايغ ومنى حسين وفيصل العميري وحسين المهدي.



ودارت أحداث المسلسل في فترة الثمانينيات، حيث تشق سيدتان كويتيتان طريقهما لتصبحا معجزاتان في البورصة وسط بيئة عمل يسيطر عليها الرجال، وقام بإخراجه كريم الشناوي وجاسم المهنا، وكتب نصه نادية أحمد وآن سوبل وآدم سوبل.