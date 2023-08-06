وصلت لعنة الحرائق التي تضرب دول البحر الأبيض المتوسط إلى اسبانيا، حيث أعلنت أجهزة الإطفاء أنها أجلت أكثر من 130 شخصا خلال مكافحة حريق غابات في بورتبو الواقعة عند الحدود الإسبانية مع فرنسا على ساحل البحر المتوسط.



وشارك في عمليات إخماد الحريق عناصر إطفاء من منطقة كاتالونيا الواقعة في شمال شرق إسبانيا وكذلك عناصر إطفاء فرنسيون، وقد أتى الحريق على نحو 435 هكتارا من الأراضي، أما الأراضي المهددة فتقدر مساحتها بنحو 2500 هكتار.



ليلا تم إجلاء سكان من قرى عدة في إجراء احترازي بعد ساعات على اندلاع الحريق في جنوب بورتبو التي تربط محطتها للسكك الحديد بين إسبانيا وفرنسا.



ونقل بيان نشره الموقع الإلكتروني للحكومة الإقليمية الكاتالونية عن حرس الغابات قولهم إن أولويتهم هي منع اتساع نطاق الحريق إلى منتجع لانكا السياحي المجاور جنوبا.



وساهمت رياح قوية في تمدد الحريق ليلا كما حالت دون تمكن الطائرات القاذفة للمياه من الإقلاع للمساعدة في عمليات الإخماد المعقدة بسبب التضاريس الجبلية للمنطقة.