أعلن رئيس المكتب الثقافي الكويتي في السعودية أحمد الخنفر أمس رفع عدد مقاعد الطلبة الكويتيين الراغبين بدراسة التخصصات الطبية في جامعات المملكة. وأكد الخنفر في تصريح لـ «كونا» حرص المكتب على تلبية رغبة الطلبة الكويتيين بدراسة التخصصات الطبية لاسيما بعد إيقاف الإيفاد المباشر في هذه التخصصات في كل من الأردن ومصر. وأوضح أن عدد المقاعد في تخصص الطب البشري ارتفع في جامعة الفيصل بالرياض إلى 100 مقعد للعام الدراسي 2023/ 2024 بعد أن كان عددها 31 مقعدا في العام الدراسي السابق، مشيرا إلى ان المكتب بصدد أخذ موافقة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي في الكويت لتسجيل الطلبة في جامعات أخرى تلبية للطلب الكبير على التخصصات الطبية والمساهمة في حل مشكلة الطلبة المحولين من جامعات دول أخرى. ولفت إلى ان العمل جار على توقيع اتفاقيات تعاون بشأن الدراسات الجامعية والدراسات العليا بالتخصصات الطبية والتخصصات الأخرى في جامعة الملك سعود للعام الدراسي 2024/ 2025 وجامعتي المعرفة ودار العلوم بعد إتمام اعتمادهما من قبل الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وجودة التعليم الكويتي.