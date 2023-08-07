حذر رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) رونين بار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشأن تصاعد إرهاب المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة. ونقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت» عن بار قوله في رسالة قدمها إلى مكتب نتنياهو إن «الإرهاب اليهودي يؤجج الإرهاب الفلسطيني». وكان مستوطنون قتلوا فلسطينيا قبل أيام في قرية برقة بقضاء رام الله بعد مواجهات اندلعت بين الطرفين استخدم فيها المستوطنون الأسلحة.



في السياق ذاته، نقلت الوكالة عن موقع «بهازيت» الإخباري الإسرائيلي، أن من بين المشتبه بهم في مقتل الفلسطيني في برقة، إليشا يارد الناطق السابق باسم عضو «الكنيست» ليمور سون هار، بالإضافة إلى مشتبه به آخر. وأفاد الموقع بأن محكمة إسرائيلية مددت اعتقال المشتبه بهما 5 أيام.



من جهتها، أدانت الولايات المتحدة الحادث ووصفته بأنه إرهاب، في لهجة حادة تعكس فيما يبدو إحباط واشنطن من تصاعد العنف في الضفة الغربية المحتلة في عهد الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة. واتهم الادعاء الإسرائيلي المستوطنين في لائحة الاتهام بارتكاب «جريمة قتل عمد أو بالإهمال المتعمد» بدافع عنصري، وفقا لصحيفة «هاآرتس».



وقالت الخارجية الأميركية تعليقا على الحادث «نستنكر بشدة الهجوم الإرهابي الذي شنه مستوطنون إسرائيليون متطرفون وأدى إلى مقتل فلسطيني يبلغ من العمر 19 عاما»، ودعت إلى «المحاسبة وتحقيق العدالة بشكل كامل». وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن عدد الهجمات التي شنها مستوطنون أو مؤيدون لهم على الفلسطينيين في الضفة الغربية زاد للضعفين العام الحالي مقارنة بالعام الماضي.



ومن جهة اخرى أفاد جيش الاحتلال والشرطة وجهاز الأمن الداخلي (الشين بيت) بأن قوات اسرائيلية قتلت ثلاثة فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة كانوا يستعدون لتنفيذ «اعتداء».

وجاء في بيان مشترك للاجهزة الامنية الاسرائيلية انه «تم التعرف على خلية إرهابية من مخيم جنين للاجئين داخل سيارة كانت في طريقها لارتكاب اعتداء»، مضيفا أن قوات الامن أردت رئيس الخلية وفردين آخرين فيها في محيط جنين شمال الضفة الغربية.





إلى ذلك، دهس مستوطن طفلا فلسطينيا في قرية كيسان شرق بيت لحم بالضفة، ما أسفر عن إصابته بجراح خطيرة، فيما لاذ المستوطن بالفرار.

وأفاد رئيس مجلس قروي «كيسان» موسى عبيات، بأن مستوطنا دعس بمركبته الطفل جبريل محمد سواركة (4 أعوام ) أثناء تواجده قرب منزل والده المحاذي للشارع الرئيسي الموصل للقرية ولاذ بالفرار.

ونُقل الطفل المصاب إلى مستشفى «الجمعية العربية» في بيت جالا، غرب بيت لحم، ووُصفت حالته بالخطيرة، بحسب ما افادت وكالة أنباء «معا» الفلسطينية.