قدمت نائب رئيس مجلس إدارة شركة المشروعات السياحية عالية بدر الحميضي، الشكر والتقدير الى القيادة السياسية والهيئة العامة للاستثمار على دعمهم الكبير، وذلك بمناسبة انتهاء عضويتها في مجلس إدارة شركة المشروعات السياحية.



وأشارت إلى أنه تم تحقيق إنجازات عديدة، حيث تم تسكين بعض الوظائف القيادية ومنها تعيين رئيس تنفيذي للشركة بعد أن كان شاغرا، وكذلك عمل تعديلات مهمة لسياسات واستراتيجيات الشركة، مضيفة أن مجلس الإدارة قام بتعديل مسار الشركة لتكون مختصة فقط في المشاريع الترفيهية، وتم وضع حلول بديلة لتحقيق مشاريع ترفيهية بشكل سريع، مما سينعكس أيضا على أرباح الشركة واستمراريتها.



وتابعت الحميضي أنه تم إنجاز «ونتروندر لاند 1»، والتجهيز لـ «ونتروندر لاند 2» وسيستمر لمدة 3 سنوات قادمة، كما تم البدء بمشروع حديقة الصباحية وسيستمر لمدة 3 سنوات قادمة، مشيرة إلى أنه تم البدء بمشروع تطوير 10 كم من الواجهة البحرية على شارع الخليج العربي ومتوقع تسليمه منتصف 2024.



وذلك بالإضافة إلى إنجاز مشروع موسم الجزيرة الخضراء الشتاء الماضي، إضافة الى مشروع شاطئ البلاجات ومتوقع العمل به أواخر أغسطس 2023، مبينه أنه قد تم إشراك القطاع الخاص والمشاريع الكويتية الصغيرة والمتوسطة في جميع مشاريع الشركة.