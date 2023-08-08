المجلس كلّف وزير الكهرباء ووزير التعليم بالوكالة اتخاذ التدابير اللازمة لتهيئة بيئة تربوية وتعليمية بتوفير احتياجات المباني التعليمية وصيانتها

دعم اللجنة التنسيقية الحكومية - النيابية لمواصلة جهودها مع أعضاء مجلس الأمة استعداداً لإقرار التشريعات التي تهم الوطن والمواطن في دور الانعقاد المقبل



عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح امس في قصر السيف برئاسة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح. وبعد الاجتماع، صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري بما يلي:



استمع مجلس الوزراء إلى توجيهات رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح للجهات الحكومية ـ كل فيما يخصه ـ بضرورة تسريع وتيرة إنجاز وتنفيذ المرافق العامة والخدمات في مدينتي المطلاع وصباح الأحمد السكنية وكل ما من شأنه تسهيل الإجراءات المتعلقة بالمواطنين.



ومن منطلق اهتمام ومتابعة تنفيذ وتطوير المشاريع التنموية والترفيهية بالدولة، فقد أكد سمو رئيس مجلس الوزراء على ضرورة تعاون الجهات الحكومية لتذليل كل المعوقات التي قد تواجه المشاريع التنموية والترفيهية بالبلاد.



وفي إطار الاستعدادات للعام الدراسي الجديد، كلف مجلس الوزراء وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير التعليم بالوكالة د.جاسم الاستاد باتخاذ كل التدابير اللازمة لتهيئة بيئة تربوية وتعليمية، وذلك بتوفير كل احتياجات المباني التعليمية وصيانتها.



وبمناسبة فض دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السابع عشر لمجلس الأمة والذي تم في الجلسة الختامية لمجلس الأمة يوم الأربعاء الماضي، أعرب مجلس الوزراء عن خالص شكره وعظيم امتنانه لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، حفظهما الله ورعاهما، على توجيهاتهما السامية وحرصهما على ضرورة التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لكل ما فيه خير ومصلحة ورفعه شأن البلاد.



كما أعرب مجلس الوزراء عن خالص شكره لرئيس وأعضاء مجلس الأمة على تعاونهم وتنسيقهم مع الحكومة، معربا عن أمله أن تشهد المرحلة المقبلة العديد من الإنجازات والعمل المثمر بين السلطتين لمزيد من التعاون والشراكة في تحمل أعباء المسؤولية مع مجلس الأمة وذلك ضمن إطار الدستور واللائحة التنفيذية لمجلس الأمة.



وأشاد مجلس الوزراء بدور اللجنة التنسيقية الحكومية النيابية التي قامت بتحديد أولويات المشاريع بقوانين والاقتراحات بقوانين، مؤكدا على دعم اللجنة التنسيقية الحكومية النيابية لمواصلة جهودها مع أعضاء مجلس الأمة استعدادا لإقرار التشريعات التي تهم الوطن والمواطن في دور الانعقاد المقبل.