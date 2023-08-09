أعلنت «مبخر» الشركة الرائدة في مجال إنتاج أفخر العطور الشرقية والغربية، عن مشاركتها في برنامج «درب»، وهو برنامج تدريبي مصمم لتمكين الشباب، وذلك بالتعاون مع لوياك «LOYAC»، اذ تتماشى مشاركة «مبخر» في البرنامج، الذي يهدف إلى صقل المواهب وتعزيز الابتكار والإبداع لدى الشباب، مع التزامها بدعم جيل الشباب كجزء من برنامج المسؤولية المجتمعية للشركة.



ويسعى برنامج «درب» للتدريب المهني لتوفير فرص عمل وتدريب فريدة من نوعها للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و30 عاما وبالإضافة إلى إكسابهم خلال الخبرة العملية، ويساعد البرنامج المشاركين في تطوير المهارات الأساسية التي من شأنها أن تساعدهم في إعدادهم لمرحلة ما بعد التخرج في سوق العمل، حيث تم تصميم البرنامج لمدة 6 أسابيع أيضا لإطلاق العنان لإمكاناتهم الإبداعية، وإخراج جيل جديد من القادة المتميزين والفاعلين. وبصفتها شريكا في البرنامج، ستشارك «مبخر» في توجيه وتوعية المتدربين، ما يتيح لهم فرصة التعرف على صناعة العطور في العالم الحقيقي كما سيسمح هذا التعاون للمشاركين اكتساب رؤى قيمة والتعلم من خبرة المحترفين المخضرمين في مبخر، وستتيح للمتدربين كذلك الفرصة لتطبيق المعرفة والمهارات التي اكتسبوها خلال فترة الدراسة لمواجهة تحديات العالم العملي.



وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لقطاع الاتصال المؤسسي في «مبخر» أحمد النويبت إن الشراكة مع «لوياك» في تنفيذ برنامج درب للتدريب الداخلي هي شهادة على تفاني مبخر في تنمية المواهب وتعزيز الابتكار والإبداع لدى الشباب.



وأضاف النويبت: «فضلا عن سد الفجوة بين التعلم الأكاديمي والممارسة المهنية، فإن هدفنا هو إلهام وتجهيز جيل جديد من الشباب ليصبحوا قادة المستقبل، كما نعتبر هذا التعاون خطوة مهمة في إطار جهودنا المستمرة للاستثمار في مستقبل مجتمعنا وبالنيابة عن «مبخر»، أود أن أعرب عن تقديري لمؤسسة لوياك على تنظيم مثل هذه البرامج التي لا تخدم كمنصة للمواهب الشابة لصقل مهاراتهم فحسب، بل تعكس كذلك التزامنا المشترك بالاستثمار في جيل الشباب، أما بالنسبة للشباب المشتركين، فنحن متحمسون لتزويد تلك المواهب الشابة بالأدوات والمعرفة والخبرة التي يحتاجون اليها للازدهار في سوق العمل التنافسي اليوم.



هذا، ويعد برنامج «مبخر» للمسؤولية المجتمعية للشركات جزءا لا يتجزأ من روح الشركة، ما يعكس تفانيها في إحداث فرق ملموس داخل النسيج الاجتماعي للمجتمعات التي تخدمها. ويركز البرنامج على التمكين والتعليم وإحداث تأثير دائم ومستدام. ومن الأمثلة الحديثة على هذا الالتزام رعاية مبخر لحفل تخرج الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة وتكريم الطلبة الأوائل على مستوى الكويت، وتعكس هذه المبادرة إصرار الشركة دعم والاحتفاء بمواهب شبابنا وإنجازاتهم وستواصل مبخر في تعزيز مكانتها كعلامة تجارية مسؤولة اجتماعيا، وتعمل بلا كلل لخلق الفرص الملهمة.