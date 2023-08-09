محمود عيسى



ذكر موقع «إنفو غايد نيجيريا» ان الكويت تملك عاشر اكبر مصادر الطاقة في العالم، حيث ان لديها أكثر من 100 مليار برميل من احتياطيات النفط، وهو ما يمثل 8% من احتياطي النفط العالمي، كما يستحوذ النفط على ما يقرب من نصف الناتج المحلي الإجمالي الكويتي ويساهم بأكثر من 90% من عائدات الصادرات الكويتية.

بالاضافة الى ذلك، تمتلك الكويت 63 تريليون قدم مكعبة من احتياطي الغاز الطبيعي، وتساهم الاحتياطيات الهيدروكربونية التي تملكها الكويت بنحو 90% من الدخل الحكومي.

وفيما يتعلق بتحول الكويت نحو الطاقة المتجددة، قال الموقع ان مصادر هذه الطاقة المتجددة لاتزال نسبتها ضئيلة في مزيج الطاقة في الكويت ولكن توليد الطاقة الشمسية بدأ في التوسع.

وبوجه عام، قال الموقع إن موارد الطاقة تعتبر حيوية للنمو الاقتصادي والتنمية لدول العالم، حيث ينعم بعضها بوفرة من احتياطيات النفط والغاز والفحم ومصادر الطاقة المتجددة، وهذا يمنحها قدرا أكبر من أمن الطاقة ويمكنها من تصدير ما لديها من فائض الطاقة، وفيما يلي نظرة عامة على 15 دولة تملك أكبر احتياطيات وموارد طاقة مؤكدة:



1 ـ الولايات المتحدة



تعتبر الولايات المتحدة مالكة لجانب من اكبر الاحتياطيات المؤكدة من النفط والغاز الطبيعي والفحم في العالم، حيث تمتلك نحو 61.2 مليار برميل من احتياطيات النفط المؤكدة، لتحتل المرتبة الـ11 عالميا، ولديها اكثر من 237 مليار طن من احتياطيات الفحم القابلة للاستخراج، وهي الأكبر في العالم، كما أنها ثاني أكبر منتج للفحم بعد الصين، وتتوسع الطاقة المتجددة بسرعة في الولايات المتحدة، خاصة من طاقة الرياح، والطاقة الشمسية، والطاقة المائية، والوقود الحيوي.



2 ـ روسيا



تمتلك روسيا نحو 80 مليار برميل من احتياطيات النفط المؤكدة، لتحتل المرتبة الثامنة في العالم، كما انها ثالث أكبر منتج للنفط في الوقت الحاضر، ولدى هذه الدولة أكبر احتياطي للغاز الطبيعي في العالم يزيد على 47 تريليون متر مكعب، وهي ثاني أكبر منتج للغاز بعد الولايات المتحدة، كما تمتلك روسيا أيضا ثاني أكبر احتياطيات من الفحم بأكثر من 157 مليار طن. ومع ذلك، فإن النفط والغاز يمثلان غالبية إنتاجها من الطاقة.



3 ـ السعودية



تمتلك المملكة العربية السعودية ثاني أكبر احتياطي نفطي مؤكد في العالم بنحو 268 مليار برميل، وهو ما يمثل نحو 18% من الاحتياطيات العالمية، وهي أكبر مصدر للسوائل البترولية، وتمتلك السعودية أيضا 8200 تريليون قدم مكعبة من احتياطيات الغاز الطبيعي، كما انها أكبر منتج ومصدر للنفط في «أوپيك».



4 ـ كندا



تمتلك كندا ثالث أكبر احتياطي نفطي في العالم بنحو 168 مليار برميل، بالاضافة الى نحو 63 تريليون قدم



مكعبة من احتياطيات الغاز الطبيعي.



5 ـ إيران



تمتلك إيران نحو 158 مليار برميل من احتياطيات النفط المؤكدة، لتحتل المرتبة الرابعة في العالم، بالاضافة الى أكثر من 1200 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي.



6 ـ قطر



تمتلك قطر ما يقرب من 25.2 مليار برميل من احتياطيات النفط وهي أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، حيث تملك أكثر من 890 تريليون قدم مكعبة في حقل الشمال الذي تشترك فيه مع إيران، وهو ثالث أكبر احتياطي للغاز الطبيعي في العالم.



7 ـ الصين



بالاضافة الى نحو 25.9 مليار برميل من احتياطيات النفط المؤكدة، تمتلك الصين أيضا أكبر احتياطيات فحم قابلة للاستخراج، وتقدر بأكثر من 114.5 مليار طن.



8 ـ فنزويلا



تمتلك فنزويلا أكبر احتياطي نفطي في العالم بأكثر من 300 مليار برميل فضلا عن احتياطياتها من الغاز الطبيعي المقدرة بنحو 200 تريليون قدم مكعبة.



9 ـ الإمارات



تمتلك الإمارات العربية المتحدة ما يقرب من 98 مليار برميل من الاحتياطيات النفطية المؤكدة حيث تحتل المركز السابع في العالم، بالاضافة الى 215 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي.



10 ـ الكويت



تمتلك الكويت أكثر من 100 مليار برميل من احتياطيات النفط، بالاضافة الى 63 تريليون قدم مكعبة من احتياطي الغاز الطبيعي.



11 ـ العراق



يمتلك العراق نحو 145 مليار برميل من احتياطيات النفط المؤكدة حيث يحتل المركز الخامس في العالم، فضلا عن 3.6 تريليونات متر مكعب من احتياطيات الغاز المؤكدة.



12 ـ البرازيل



تمتلك البرازيل 12.8 مليار برميل من الاحتياطيات المؤكدة، بالاضافة الى أكثر من 13 تريليون قدم مكعبة من احتياطيات الغاز الطبيعي.



13 ـ نيجيريا



تمتلك نيجيريا نحو 37 مليار برميل من احتياطيات النفط المؤكدة، بالاضافة الى أكثر من 200 تريليون قدم مكعبة من احتياطيات الغاز الطبيعي المؤكدة، وهي الأكبر في أفريقيا.



14 ـ النرويج



تمتلك النرويج نحو 8.9 مليارات برميل من احتياطيات النفط المؤكدة وأكثر من 53 تريليون قدم مكعبة من احتياطيات الغاز الطبيعي، وتعتبر أكبر منتج للنفط والغاز في أوروبا الغربية.



15 ـ الهند



تمتلك الهند نحو 5.7 مليارات برميل من احتياطيات النفط المؤكدة و1.4 تريليون قدم مكعبة من احتياطيات الغاز الطبيعي، لكنها تستورد أكثر من 80% من احتياجاتها النفطية.



وفي الختام، قال موقع «انفو غايد نيجيريا» ان موارد الطاقة كالنفط والغاز والفحم لاتزال تهيمن على مزيج الطاقة العالمي وتمثل عنصرا حيويا للاقتصادات الكبرى اليوم، ولكن من المتوقع أن تسجل الطاقة المتجددة في العقود القادمة نموا قويا بهدف تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتحقيق أهداف تغير المناخ. في غضون ذلك، فإن الدول المالكة لاحتياطيات الوقود الأحفوري والطاقة المتجددة معا ستحقق أقصى استفادة في مضمار التحول نحو الطاقة النظيفة.