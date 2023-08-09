بشار جاسم



بعد أن حققت أغنية «بغيب بمزاجي» التي حملت اسم الألبوم الجديد، أرقاما قياسية في أعداد المشاهدات، وتصدرت الترند في عدة دول عربية، طرح فضل شاكر الأغنية الثانية من الألبوم تحت عنوان «قال حب قال».



أغنية «قال حب قال» تعتبر أيضا الجزء الثاني لأغنية «أبقى قابلني» التي طرحها فضل قبل عامين، وحققت 88 مليون مشاهدة على قناته الخاصة على «يوتيوب».



أغنية «قال حب قال»، يجدد من خلالها المطرب فضل شاكر التعاون الفني مع فريق أغنية «إبقى قابلني» الذي كتبها عمرو المصري، ولحنها عمرو الشاذلي، وقام بتوزيعها عمرو الخضري.



شارك فضل شاكر مقطعا من الأغنية الجديدة على «إنستغرام»، وكتب في التعليق المرفق: «صار فيكم تسمعوا اغنيتي الثانية قال حب قال من ألبومي الجديد عبر قناتي الرسمية على يوتيوب وجميع المنصات الرقمية».



فضل شاكر وجه رسالة خاصة لجمهوره من خلال برنامج ET بالعربي قال فيها ان الأغنية من الأعمال الرومانسية، وتتحدث عن الحب والوفاء والخيانة.



اعتمد فضل شاكر في هذا الألبوم على مبدأ التجديد والتطوير في أعماله الغنائية لتكون حاضرة دائما في ذاكرة المتلقي.



أغنية «قال حب قال» بـ «اللهجة المصرية» وتحت إشراف اياد النقيب، ومن إنتاج فضل شاكر وتقول كلماتها:



«الف شكر عاللي عشتوا



اللي مفيهوش يوم سعاده



انتا استاذ في الاسيه



ايوه انا اشهدلك شهاده



تستحق عن جداره



حامل الألقاب بجرحك



ضاع عليك العمر كله



ومستفدتش استفاده».