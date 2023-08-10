

ألقى الباحث الزائر في جامعة برنستون د.سامر أبورمان محاضرة أمام قيادات شركة D3 Systems في ولاية فرجينيا - الولايات المتحدة، والتي تعد من الجهات الريادية التي تقوم بإجراء استطلاعات رأي دولية على مستوى العالم. ويتميز كادرها بحملة شهادات دراسات عليا وخبرات في مجموعة متنوعة من المجالات المتعلقة بالرأي العام.



تناول أبورمان في محاضرته تجربته في تنفيذ عدة مشاريع دولية استطلاعية مثل: برنامج الدراسات الاجتماعية الدولي ISSP لمركز NORC بجامعة شيكاغو، ومسح القيم العالمي، World Values Survey ومشروع الباروميتر العربي ونتائج استطلاعات الرأي التي تم تنفيذها في الكويت بالتعاون مع جامعة برنستون، حيث أشار للاختلافات والتحديات والفوائد التي يتضمنها إجراء استطلاعات دولية متعددة البلدان بالتطبيق على مشروع الباروميتر العربي بالتحديد والذي يجري في حوالي 13 دولة عربية ويغطي الاتجاهات السياسية والاجتماعية والاقتصادية للأفراد في مختلف الدول العربية.



ومن خلال تجربته، أشار المحاضر الى أن هذا الاستطلاع يعد من أفضل المشاريع المتعددة البلدان ليس فقط من حيث المنهجية والجودة وإجراءات المتابعة، بل أيضا في التعامل مع التحديات المختلفة، حتى في الحصول على الموافقة الرسمية وهو ليس بالأمر السهل في بعض الدول، وأشار الى أن الكويت هي الدولة الأكثر مشاركة في الاستطلاع لثلاث مرات، وكانت الدولة الوحيدة التي سمحت بإجراء الاستطلاع في الموجة الأخيرة والتي نشرت نتائجها العام الماضي.



وقدم أبورمان عرضا مقارنا بين تنفيذ مشروع الباروميتر العربي في الكويت في مرتين مختلفتين، الأولى في الفترة من عام 2018 إلى 2022. تناول العرض جوانب متعددة تضمنت فترة التنفيذ والمنهجية المتبعة وحجم العينة المستخدمة، بالإضافة إلى نسبة الأسئلة التي تم حذفها من قبل الإدارة المركزية للإحصاء، وأساليب الحصول على الموافقات الرسمية لتنفيذ الاستطلاع، ونسبة الاستجابة من قبل المشاركين، وطريقة جمع البيانات وضبط الجودة، والنتائج التي تم الوصول إليها من قبل المشروعين الاستطلاعيين، وكيفية التعامل مع هذه النتائج وتفسيرها.



وأشار إلى أن تنفيذ مشاريع استطلاعات الرأي الدولية عبر البلدان يختلف عن استطلاعات الرأي التي تجرى في دولة واحدة، وذلك فيما يتعلق بغياب البيانات الزمنية المقارنة للمنطقة. وهذا يمثل تحديا يتعلق بضمان جودة ودقة البيانات المجمعة. لذلك، يتم عادة فحص ومقارنة النتائج قبل نشرها واعتمادها، خاصة إذا كانت هناك اختلافات غير مبررة بينها، من أجل التأكد من صحة النتائج وتحقيق الموثوقية.



علاوة على ذلك، تمثل اللغة والترجمة تحديا آخر من تحديات المشاريع الدولية الاستطلاعية حتى في المناطق التي تتحدث لغة مشتركة مثل الدول العربية حيث تظهر اختلافات في صياغة وتفسير أسئلة الاستطلاع. وللتغلب على هذه التحديات، تم استخدام تقنيات الترجمة المهنية، مثل التحقق المزدوج ومراجعة الترجمات.



جدير بالذكر أن الشركات المتخصصة تلعب دورا كبيرا في توفير خدمات الترجمة عالية الجودة للاستطلاعات الدولية عبر اللغات والبلدان المختلفة.



وفي ختام المحاضرة، دعا أبورمان إلى زيارة الموقع الإلكتروني للباروميتر العربي والاستفادة من النتائج التي يتم نشرها مجانا باللغة العربية والانجليزية مع اتاحة التحليل الاحصائي المبسط والمقارن.