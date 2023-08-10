ثامر السليم



كشفت مصادر مطلعة في جامعة الكويت لـ «الأنباء» أن عميد شؤون الطلبة د.ضاري الحويل تقدم باستقالته إلى مدير الجامعة، وتم تكليف القائم بأعمال العميد المساعد للخدمات الطلابية د.جاسم الحمدان بمنصب عميد شؤون الطلبة. وأشارت المصادر الى انه تم تعيين أستاذ مناهج وطرق التدريس في كلية التربية بجامعة الكويت د.سالم المطرود الشمري للقيام بأعمال العميد المساعد للأنشطة الطلابية خلفا للدكتور محمد الخضر الذي تقدم باستقالته. وفي هذا السياق، قال عميد شؤون الطلبة د.ضاري الحويل: شكرا لمن أولانا الثقة وأتاح الفرصة لبرهنة قدرات الشباب الكويتي في الإدارة والقيادة للقيام بأعمال عميد شؤون الطلبة بجامعة الكويت، مشيرا الى «انه لا يمكننا أن نفوت شكر الزملاء الكرام والقياديين، سواء في العمادة أو الجامعة، على كل ما قدموه من دعم ومساندة ومشورة».