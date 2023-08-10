قال مدير زكاة سلوى التابعة لقطاع البرامج والمشاريع بجمعية النجاة الخيرية م.ثامر السحيب إن أهل الكويت جبلوا على فضيلة بر الوالدين، وانطلاقا من دورنا الإنساني والديني تجاه تعزيز هذا الأمر الرباني، فإننا نطرح مشروع «وبالوالدين إحسانا» والذي يهدف لتحقيق النفع والخير للمانحين والمستفيدين، وترسيخ فضيلة بر الوالدين، والمساهمة في إدخال السعادة والسرور على قلوبهم من خلال إرسال هذا المشروع إليهم ليشاهدوا ثماره الحسنة في تخفيف معاناة الأسر المستفيدة.



وأضاف السحيب: تبدأ المساهمة في المشروع من 10 دنانير، مبينا أنه من خلال هذا المبلغ ندعم العديد من المشاريع الخيرية والأوقاف داخل الكويت وخارجها مثل بناء المدارس، وبناء المستشفيات وبناء المساجد وحفر الآبار والمشاريع الوقفية، ودور الأيتام، مؤكدا أن «زكاة سلوى» تحرص على تنفيذ المشاريع الإنسانية ذات الأثر الملموس في حياة المستفيدين ونحرص على الإشراف المباشر على تنفيذ المشاريع.