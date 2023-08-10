اشتعلـــت حـــرب التصريحات والبيانات الإعلامية بين رئيس الزمالك المعزول بحكم قضائي مرتضى منصور، وقائد الفريق الأول لكرة القدم محمود عبدالرازق «شيكابالا»، وبدأ منصور الصراع بعد اتهامه للاعب بقيادة حملة تمرد داخل أوساط الفريق الأول بسبب المستحقات المتأخرة، ووجود علاقة تربطه برئيس النادي السابق ممدوح عباس الذي تسبب في الحجز على أرصدة النادي لدى البنوك. وقام شيكابالا بالرد على اتهامات منصور لشخصه بأن علاقته مع النادي وجماهيره أكبر من الأمور المادية، وصرح في بيان على صفحته الرسمية في أحد مواقع التواصل الاجتماعي: «بالنسبة لقضية سبورتنغ لشبونة فالنادي اشتراني عام 2016 مقابل 650 ألف دولار، وبالفعل تم سداد مبلغ 140 ألف دولار، وتبقى 510 آلاف فقط كان يجب تسديدها في مواعيدها طبقا للتعاقد، وللعلم كان يتم خصم كل ذلك من مستحقاتي المالية لدى النادي، ولكن بسبب التقاعس في التسديد وغرامات التأخير أصبح المبلغ الإجمالي المطلوب من النادي أكبر بكثير».



من جهة أخرى، نجحت إدارة النشاط الرياضي بالنادي الأهلي في التعاقد مع مصطفى المكاوي «كيجو» لاعب فريق كرة السلة السابق بالزمالك لمدة 4 مواسم، وذلك بعد انتهاء عقده مع فريق الشمال القطري الذي انتقل إليه في فبراير الماضي، بعد فسخ تعاقده مع الزمالك بسبب مستحقاته المالية المتأخرة. وفي سياق متصل، أعلنت إدارة نادي غزل المحلة الهابط لدوري الدرجة الثانية أنها لن تفرط في مدافع الفريق مصطفى العش إلا بمقابل مادي مميز للحصول على أكبر استفادة بعد تقدم أندية «زد» و«فيوتشر» والمصري البورسعيدي بعروض لضم اللاعب نظرا للمستوى المميز الذي قدمه طوال الموسم المنصرم، ومن المتوقع ألا تقل قيمة الصفقة عن 20 مليون جنيه.