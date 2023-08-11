ثامر السليم



أكدت جمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت أن جميع مصالح وهموم أعضاء الهيئة التدريسية جزء لا يتجزأ من عملها وعليه فقد تمت متابعة موضوع صرف المخصصات المالية لهم وتم إيداع النسبة الأكبر من المخصص المالي لكل مشارك في الفصل الدراسي الصيفي 2022-2023 بالبنوك حاليا.



وأشارت إلى ان عدم صرف جميع المستحقات في وقتها وتأجيلها من غير إبداء الأسباب يعد تقاعسا من المسؤولين بالإدارة المالية لتوفير الميزانية المطلوبة لسداد جميع مستحقات المشاركين بالفصل الصيفي. وتابعت ان الجمعية تتعهد بأنه لن يهدأ لها بال إلى أن يتم صرف كامل المستحقات للفصل الصيفي لجميع المشاركين فيه، وذلك من خلال المتابعة الحثيثة مع الإدارات الجامعية المختلفة المسؤولة عن هذا الموضوع، معربة عن أملها في أن تتحقق المزايا والمكتسبات لجميع أعضاء الهيئة الأكاديمية والهيئة الأكاديمية المساندة.