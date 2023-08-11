عبدالله راكان



أصدر مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.حسن الفجام قرارا بتكليف الأستاذ المساعد بكلية الدراسات التجارية د.فواز العوضي مديرا لإدارة الشؤون القانونية اعتبارا من بداية العام الدراسي 2023 - 2024 بالإضافة إلى عمله الأصلي.



ويأتي تعيين د.فواز العوضي مديرا للإدارة القانونية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب خلفا للدكتور فهد الجمعة، وذلك وسط ترحيب من كل العاملين بالهيئة، الذين اعتبروا اختيار العوضي خطوة إيجابية في مسار الإصلاح بالهيئة.



ويعد العوضي من الكوادر الوطني المشهود لها بالكفاءة على كل المستويات، وقد حصل على شهادة الدكتوراه في القانون المدني من جامعة واشنطن في سانت لويس بالولايات المتحدة الأميركية، وشهادة ماجستير في القانون المدني من جامعة كاليفورنيا بيركلي، بالولايات المتحدة الأميركية، وليسانس الحقوق من جامعة الكويت.



وتولى العوضي العديد من المناصب في مسيرته المهنية ترك خلالها بصمة واضحة، إذ شغل درجة أستاذ القانون المدني المساعد في كلية الدراسات التجارية، والمنتدب في كلية الحقوق جامعة الكويت، إلى منصب الأمين العام للجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام.



ويعد تعيين العوضي في مكانه الجديد مؤشرا واضحا على النهج الجديد الذي ستسير عليه الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بقيادة مديرها العام ونوابه، إذ يتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة طفرات إيجابية، إذ سيكون هناك دعم لكل الجهود التي من شأنها تطوير العمل في الهيئة.