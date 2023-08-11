قصة حبه للبحر بدأت منذ نعومة أظفاره، فكان ينتظر بفارغ الصبر عطلة نهاية الأسبوع ليرافق معلمه النوخذة والده ليكتسب مهارات الصيد ومعرفة الأساسيات البحرية التي يجب أن تكون عند كل هاو، صفحة «بحري» تلتقي اليوم الحداق محمد الناصر الذي حدثنا عن مشواره البحري، وأفضل أماكن الصيد حاليا، وما الأسماك الحاضرة الآن، ولماذا الأسياف الجنوبية تأخذ نصيب الأسد في حضور الأسماك وصيدها، كما أطلعنا الناصر على أهم أماكن تواجد السبيطي والمزيزي وييمتها المفضلة، وما الأسماك الموسمية التي لها أوقات وأماكن معينة لصيدها، وأفضل أماكن تواجد أسماك الشيم، وطرق صيد الهامور وأوقاته، والطريقة التي اختصرت على الحداقة الوقت والجهد ولها قواعد وقوانين، ومعلومات بحرية متنوعة تجدونها في هذا الحوار، فإلي التفاصيل:



في البداية يقول الحداق محمد الناصر: البحر لي معاه قصة حب منذ الصغر بدأت وأنا عمري 8 سنوات، كنت أطلع مع الوالد، ربي يحفظه، فهو معلمي الأول وتعلمت منه الأساسيات المهمة اللي كل راعي بحر لازم يعرفها، وكنت أنتظر عطلة نهاية الأسبوع بفارغ الصبر حتى يأخذني الوالد إلى الأسياف، وكنا نستخدم الطريقة التقليدية بالصيد بكرة وخيط وميدار، وتطورنا وقمنا نستخدم سنارة اليال (السيف) ونطلع خوش إيدام ما بين الشعم والقرقفان والشعري مزيزي والسبيطي، وبعد أن اشتد عودي اصبحت أطلع بطراد وكانت مرحلة جديدة في عالم الصيد، وطبعا حداق الطراد مختلف كثيرا عن الأسياف، وأول طراد اشتريته بعرق جبيني ما بين تجمع العيادي أو مصروف المدرسة والاشتراك في لجنة التراث البحري (الغوص على اللؤلؤ) وأنا بعمر 17 سنة، وكانوا يعطونا في نهاية الموسم مكافأة مالية واشتريت طرادا 12 قدما، وقيادته تكون عن طريق الماكينة نسميه بالكويتي «الكانه»، وكنت أطلع غبه وأسياف وأتعلم على سياقته وعلى الصيد أكثر فأكثر، وفعلا عالم البحر كثر ما يكون عندك خبرة تبقى تتعلم كل يوم شي جديد.



صيد هذه الأيام



يضيف الناصر: أماكن الصيد في مثل هذه الأيام أغلبها على الأسياف وأفضلها الأسياف الجنوبية لأنها أكثر هدوءا، وهذا ما يحتاجه الحداق وتحتاجه السمچة لتكون قريبة من اليال، وطبعا السمچة المتوافرة على الأسياف الحين السبيطي والشعم والشعري والقرقفان والفسكر والمزيزي، أما اذا بنتكلم عن الطراد أيضا فأنصح الحداق يكون قريب الأسياف، خاصة اذا كان حجم الطراد صغيرا وأيضا قريب جسر جابر وجزيرة عوهة والحيشان والرشدان وأسياف الفنطاس، ففي هذه الأماكن تكون السمچة موجودة، مثل الشعم والسبيطي والنويبي والشيم والمزيزي والبالول والهامور.



ييم سري للسبيطي



ويتابع الناصر: السبيطي له متعة خاصة في صيدته ومن زمان نتعنى له، سمچة دقيقة وحذرة جدا تحتاج لمكان هادئ لأنه كثرة الدوشة تنحاش السمچة، وكما ذكرت في السابق أهم الأماكن لصيد السبيطي والمزيزي هي الأسياف والحيشان، أعتبرها المرعى الأول للسبيطي والمزيزي، وأفضل أوقات حضوره أول دورة الماية وأول السجى، وييمته المفضلة الزورية ومصران الدجاج والسلس وصلاخة اليواف، وهناك ييم سري حق السبيطي وهو البتلو (لحم العجل) وحجم خيطك يكون ما بين 40 و70 وعلى حسب المكان طبعا وحجم ميدارك يكون بين 0/4 الى 0/7.



النقرور والجنعد اسماك موسمية



ويضيف محمد الناصر: النقرور والجنعد من الأسماك الموسمية لهم أوقات وأماكن معينه لصيدهم، النقرور سمچة محبوبه لكل حداق وأحجامه مختلفة الصغير منه يسمى «طريجعي»، وغالبا ما يكون وقت صيده بين شهر فبراير وشهر مايو وفي الصيف أيضا يكون موجودا على حسب مكان المحدق ويكون بالأطيان (الدفان) والطبعانات وعوهة وبحر الجنوب، والنقرور دواه الروبيانة الحية وينصاد أيضا بقراطة الميد، أما بالنسبة للجنعدة فهي سمچة مشاكسة جدا وفي الوقت نفسه لها متعة في صيدها ولحمتها لذيذة جدا في الطبخ، وتعتبر سمچة عابرة ما تقعد في مكان معين، وأينما تكون العومة تكون معاها لترعى عليها، وموسمها من شهر سبتمبر لغاية شهر مايو وأماكن صيدها أسياف الفنطاس والفحيحيل وجليعة وكبر وام المرادم وقاروه والزور وطريقة صيدها عن طريق التشخيط بالميرور او البورد والقفشة.



نويبية الركسة شهر يوليو



وأضاف الناصر: يقول المثل الكويتي «الشيم أكل الحشيم»، وهي سمچة لذيذة جدا وصيدتها صعبة وفي الوقت نفسه ممتعة وهي متوافرة تقريبا طوال السنة وكل وقت لها مكان معين، وغالبا ما يكون موسمها في فصل الصيف، وأفضل أماكن صيدها الطبعانات والعوارض والدردور والييم الأفضل لها اليميامة الحية والروبيانة الحية والزورية الحية وحديثا الجقنق، النويبي والشعم من السمچ اللي يحبها كل بيت كويتي والشعم سمچة موجودة طوال السنة على الأسياف والحيشان وجسر جابر وعوهة والصبية والرشدان واقواع 25 وأقواع 60 وييمة الشعم الشريب والروبيانة ومصران الدجاج، والنويبية موسمها في الصيف شهر يوليو بالركسه وفي فصل الشتاء ما بين شهر نوفمبر الى شهر ابريل تكون بالأطيان وعوهة وقريب جسر جابر والييمه المفضلة لها الروبيانة وصلاخة الميد.



صيد الهامور تشخيط ودريه



ويقول الناصر: الهامور مكانه الطبعانات والأماكن التي فيها صخر وميافر وأفضل وقت حق الهامور عند وقفة المايه وطريقة صيدة «الدرية» عبارة عن خيط بحجم 120 الى 200 والميدار العود ونسميه بالكويتي «الخرواش»، وييمته الجم الحي واليميامه الحية والشعم وفيه طريقة اخرى لصيده عن طريق التشخيط، وأيضا وقته وقفة الماية وقبل وقفتها.



الجق أحجام وأوزان مختلفة



ويضيف: الجق من أمتع طرق صيد السمچ التي وصلت لنا حديثا واختصرت لنا وريحتنا من طرق الصيد التقليدية وزفرة الييمة الجق عبارة عن سمچة صناعية من الرصاص وله أحجام مختلفه من 10 غرامات الى أكثر من 200 غرام حسب المكان وجرة الماية والجق يصيد كل سمچة والحداقة الذين يستخدمونه صادوا كل سمچة فيه، وأنصح باستخدامه بقوة فهي طريقة صيد ممتعة وفيها حماس وأكشن ويوفر عليك الوقت والجهد.



ختامية



واختتم محمد الناصر قائلا: أنصح نفسي أولا وأنصح كل رواد البحر سواء اهل الطراريد أو اليال بالنظافة ثم النظافة والمحافظة على البيئة البحرية، كما أنصح أصحاب الطراريد بالانتباه أثناء طلعة البحر، وأن يوفروا كل أدوات الأمن والسلامة والملاحة البحرية، وألا يستخف أحد بطلعة البحر لأن هناك مفاجآت ومخاطر كثيرة تحصل فجأة، وربي يحفظ الجميع ويديم علينا نعمة البحر والأمن والأمان.