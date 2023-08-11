قتلت القوات الإسرائيلية امس عنصرا من «كتائب شهداء الأقصى»، الذراع العسكرية لحركة «فتح» الفلسطينية، خلال عملية نفذتها في شمال الضفة الغربية المحتلة، حسبما أفادت مصادر فلسطينية وإسرائيلية.



واعلن الجيش الإسرائيلي أنه نفذ في المنطقة «عملية لمكافحة الإرهاب».



من جهتها، قالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان إن أمير خليفة البالغ 27 عاما قتل في بلدة زواتا غرب مدينة نابلس، فيما أصدرت «كتائب الأقصى» بيانا أكدت فيه أن خليفة ينتمي إليها. وأوضح البيان أن خليفة أصيب «برصاصتين في الرأس والظهر أطلقهما عليه جنود الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامهم بلدة زواتا».



بدورهما، قالت حركتا «حماس» و«الجهاد الإسلامي» إن عمليات الاغتيال لن توقف مد المقاومة التي ستواصل التصدي للاحتلال.



وقال الناطق باسم «حماس» عبداللطيف القانوع إن ازدياد عمليات الاغتيال ضد المقاومين الفلسطينيين يعكس حالة العجز التي وصل إليها جيش الاحتلال في مواجهة المقاومة في الميدان.



وأضاف القانوع في بيان أن «عمليات الاغتيال لن توقف مد المقاومة المتصاعد أو ترهب المقاومين الثائرين، بل ستكون وقودا لاستمرار ثورة الشعب الفلسطيني بالعمليات البطولية والانتقام للشهداء».



ونعت «الجهاد الإسلامي» أمير خليفة، وقالت في بيان إن المقاومة ستواصل التصدي لعدوان الاحتلال وستمضي قدما رغم حجم التضحيات.



وقال أحد أقارب خليفة لوكالة «فرانس برس»، طالبا عدم الكشف عن اسمه، ان قريبه كان يقيم في مخيم العين قرب نابلس و«كان مطلوبا من الجيش الإسرائيلي على مدى سنتين وكان يرفض الاستسلام».



من جانب آخر، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن مستوطنا أصيب بجروح خطيرة جراء عملية طعن، في مستوطنة «بتاح تكفا» بتل أبيب.