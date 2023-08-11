كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الخميس عن الكرة الرسمية التي سيتم اللعب بها في بطولة كأس آسيا لعام 2023 التي ستقام في قطر خلال الفترة من 12 يناير إلى 10 فبراير 2024.



وذكر الاتحاد الآسيوي في بيان أن الكرة الرسمية للبطولة تدعى «فورتيكس كأس آسيا 23»، وتحمل روح الإثارة والحماس والسرعة، حيث تتميز بلونها «العنابي» الخاص بالدولة المضيفة قطر، وتوسط شعار البطولة المستوحاة من ألوان وأشكال تعبر عن روح وجوهر كرة القدم الآسيوية.



وأضاف البيان أنه تم تصميم الكرة من قبل شركة «كيلمي» الداعم الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم في بطولات المنتخبات الوطنية ليتم استخدامها بشكل حصري في كأس آسيا 2023 في قطر، مشيرا إلى أن الكرة خضعت لاختبارات فنية مكثفة لتلبية أعلى معايير الأداء والجودة.