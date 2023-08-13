بعد نحو عام من رحيل هدافه الپولندي روبرت ليفاندوفسكي إلى برشلونة، رصد بايرن ميونيخ 100 مليون يورو لإيجاد بديل له، من خلال تعاقده مع قائد منتخب إنجلترا هاري كين الباحث عن أول لقب كبير في مسيرته. وتعاقد كين مع الفريق البافاري حتى 2027، بعد اتفاق الأخير مع توتنهام الانجليزي على صفقة مقدرة بمائة مليون يورو (110 ملايين دولار)، هي الأعلى في تاريخ «البوندسليغا»، لانتقال المهاجم البالغ 30 عاما، والذي كان عقده سينتهي مع فريق شمال لندن العام المقبل.



وقال كين «بايرن من أكبر الأندية في العالم. قلت دوما أريد المنافسة على أعلى مستوى عالمي. عقلية الفوز ترمز إلى هذا النادي». سجل كين 280 هدفا في 435 مباراة مع فريق شمال لندن، وهو أفضل هداف في تاريخ المنتخب الإنجليزي (58)، بيد أنه لم يفز بأي لقب كبير على صعيد الأندية أو المنتخبات، فيما توج بايرن بلقب الدوري الألماني في آخر 11 سنة.



وسيحمل كين، الذي بدأ رحلته مع توتنهام بعمر الحادية عشرة وحصد معه لقب هداف الدوري ثلاث مرات، الرقم 9 في بايرن الغائب عن قائمة «ريكوردمايستر» منذ رحيل ليفاندوفسكي في صيف 2022.