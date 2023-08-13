محمد خالد أبل: معرضنا الجديد بتصميم عصري.. ويقرب المسافة من عملائنا ونسعى إلى مزيد من التوسع خليجياً

المعرض صمم برؤية عملائنا وخبرات وطنية.. ونطمح لتحقيق رؤيتنا «في الريادة.. في كل بال.. في كل بيت»

الشركة تسعى إلى زيادة حجم عملائها واستقطاب الزبائن الراغبين في تشطيب منازلهم وإضافة لمسات مميزة لها

«أبيات» مقبلة على تنفيذ خطة توسعية خليجياً.. وتطمح لافتتاح 5 أفرع موزعة بين السعودية والإمارات وقطر



تفتتح «أبيات» الأربعاء المقبل 16 الجاري معرضها الثاني في الكويت ضمن «ذا وير هاوس مول» في منطقة جنوب الصباحية على مساحة 11.500م2.



وقال الرئيس التنفيذي لـ «أبيات» محمد خالد أبل إن المعرض الجديد جرى تصميمه بحس ورؤية العملاء وآرائهم وخبرات وطنية ممتدة، حيث نطمح إلى أن نحقق رؤيتنا بأن نكون «في الريادة، في كل بال، في كل بيت» وأن نصل ونلبي احتياجات العملاء في كل مكان وفي أي وقت.



وأضاف أبل: نسعى من خلال أفرعنا في الكويت وخارجها إلى أن نتميز في معروضاتنا ومعارضنا، حيث إن المعرض الجديد سيكون بتصميم عصري رسمته رحلة تسوق ممتعة بأنامل وخبرات موظفينا وعملائنا لسنوات امتدت لـ 15 عاما.



وأشار إلى أن المعرض يضم 15 قسما مختلفا يشمل معروضات خاصة بالأقسام التالية «الأبواب والنوافذ، البلاط، المطابخ، الحمامات والأدوات الصحية، كسوات الحائط، غرف المعيشة والنوم والطعام، إكسسوارات وديكورات المنزل» ومجموعة متميزة من جلسات الحدائق وأساسيات أخرى ذات قيمة تحتاجها البيوت وبأسعار تنافسية.



وكشف أبل أن معرض «أبيات» في «ذا وير هاوس مول» سيكون الأقرب إلى سكان المناطق الجنوبية، حيث لاحظنا بعد استطلاع آراء زبائننا أن هناك عددا كبيرا منهم يزورون معرضنا الرئيسي في منطقة الشويخ، ولذلك قررنا أن نكون الأقرب لهم، فقربنا المسافة منهم لينضموا لعائلتنا التي نتطلع فيها لخدمتهم أثناء وبعد الشراء من خلال الفرق المتخصصة.



وأكد أن الشركة تسعى نحو زيادة حجم عملائها لاسيما من المناطق السكنية القريبة من المعرض الجديد، اضافة إلى استقطاب الزبائن الراغبين في تشطيب منازلهم واضافة لمسات مميزة لها، لاسيما أن المناطق الجنوبية تشهد زيادة عمرانية واضحة، مبينا أن المعرض الجديد جمع خبرات «أبيات» في سلسلة من المنتجات التي ميزها الذوق المحلي والخليجي والجودة العالية وبأسعار تنافسية.



وأضاف: إن «أبيات» هي شركة وطنية خليجية والوحيدة المتميزة في خلق تجاربها بالاستفادة من خبرات موظفيها وزبائنها الذين باتوا جزءا من عائلتها، معبرا عن سعادته في نجاح الشركة وتغييرها مفهوم تأثيث وتشطيب البيت الكويتي وتحقيقها نقلة نوعية في هذا الشأن، حيث باتت منتجاتها المتميزة علامة جاذبة في كل بيت.



وأعلن أن «أبيات» مقبلة على خطة توسعية لنقل الخبرة الخليجية، حيث من المقرر أن تضم معرضا رابعا تحت الإنشاء في السعودية، فيما تطمح لافتتاح 5 افرع أخرى موزعة بين كل من السعودية والإمارات وقطر خلال السنوات القريبة القادمة.



يذكر أن «أبيات» تأسست في العام 2005، وهي من أولى الشركات الخليجية المتخصصة والرائدة في مجالها، حيث تسعى من خلال معارضها في الكويت والسعودية وخطتها التوسعية المستقبلية للوصول إلى أفضل معايير الجودة والكفاءة وتقديم منتجات وخدمات تلبي حاجة زبائنها تحت سقف واحد.



وتتميز منتجات «أبيات» بأن جزءا كبيرا منها مصنع في الكويت وبأحدث المواصفات العالمية، وتعمل على إرضاء زبائنها من خلال مجموعة من الموظفين المتخصصين والخبرات الواسعة التي تحقق أفضل التجارب للعملاء وفق اختيارات واسعة.



وتتيح «أبيات» خدمة التسوق الإلكتروني من خلال موقعها عبر شبكة الإنترنت الذي يوفر سهولة وحرية الاختيار بين 26 قسما مختلفا ومتنوعا بدءا من الإكسسوارات المنزلية وصولا إلى تشطيب البيوت ونصائح الفرق المتخصصة للمساعدة في الاختيار الأنسب وجمال متفرد وجودة عالية تدوم طويلا.