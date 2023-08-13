مصطفى صالح



استقطبت هيئة تشجيع الاستثمار المباشر شركة بي بي ليمتد البريطانية، لتنشئ شركتها الكويتية «بي بي الكويت ليمتد» برأسمال قدره 5 ملايين دينار، وتختص بالاستشارات النفطية وخدمات متصلة باستخراج النفط والغاز وإقامة محطات توليد الطاقة المتجددة والبديلة وتشغيلها.



وتفصيليا، أسست شركة بي بي ليمتد البريطانية شركتها الكويتية تحت مظل هيئة تشجيع الاستثمار المباشر لتنشئ كيانها الكويتي تحت اسم «بي بي الكويت ليمتد» للاستشارات البترولية كشركة شخص واحد برأسمال 5 ملايين دينار، وذلك وفقا لما نصت عليه أحكام قانون الشركات رقم 1/2016 ولائحته التنفيذية ولأحكام القانون رقم 116/2013 بشأن تشجيع الاستثمار المباشر في الكويت ولائحته التنفيذية.



وحدد عقد تأسيس الشركة مدة العقد بسنة تبدأ من تاريخ شهر العقد، ويجوز مد هذه الفترة قبل انقضائها بقرار من مالك رأسمال الشركة، فإذا لم يصدر قرار بالمد واستمرت الشركة في مزاولة نشاطها امتدت مدة الشركة تلقائيا في كل مرة لمدة مماثلة للمدة المذكورة في العقد وبنفس الشروط.



وحددت 4 أغراض رئيسية للشركة يأتي على رأسها إقامة محطات توليد الطاقة المتجددة والبديلة وتشغيلها والاستشارات البترولية، والخدمات المتصلة باستخراج النفط والغاز باستثناء خدمات المسح.