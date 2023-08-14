بعد الإعلان عن بدء التحضيرات الخاصة بفيلم «السر» الذي يعود به الفنان خالد النبوي الى السينما بعد غياب دام أكثر من 13 عاما منذ فيلمه الأخير «خطة بديلة»، توقفت التحضيرات للفيلم تماما ولأجل غير مسمى، بحسب مجلة «لها»، ولم تعلن الشركة المنتجة عن الأسباب التي دفعت لاتخاذ هذا القرار.



وكان النبوي قد تعاقد مع المنتجة ناهد فريد شوقي على بطولة الفيلم، وبدأ بالفعل في التحضير له حتى أعلنت المنتجة عن توقف العمل لأجل غير مسمى. وكان من المفترض أن يشارك نور النبوي نجل خالد النبوي في الفيلم الذي كان سيعرض على إحدى المنصات الإلكترونية، وهو من تأليف وإخراج محمد السباعي، شقيق الفنانة ناهد السباعي.



وفيلم «السر»، هو العمل الفني الثاني لخالد النبوي الذي يواجه مشاكل في خروجه إلى النور بعد فيلم «الكهف»، الذي لم ينجز بعد رغم مرور أكثر من ثلاث سنوات على البدء بتصويره.



يذكر أن مسلسل «رسالة الإمام» هو آخر أعمال خالد النبوي الفنية، وقد عرض في الماراثون الرمضاني الماضي، وحقق نجاحا باهرا، وضم عددا كبيرا من النجوم، أبرزهم: أروى جودة، سلمى أبوضيف، جمال عبدالناصر، أحمد غزي، وهو من تأليف محمد هشام عبية، وإخراج الليث حجو.