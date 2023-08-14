قال نائب رئيس جهاز الموساد الأسبق واللواء في الاحتياط عميرام ليفين، إن «الجيش الإسرائيلي ينفذ جرائم حرب في الضفة الغربية مثلما جرى في ألمانيا النازية، وأن إسرائيل تمارس نظام أبارتهايد فيها».



وأضاف ليفين، خلال مقابلة أجرتها معه الإذاعة العامة الإسرائيلية «كان»، أن «الجيش الإسرائيلي بدأ يكون شريكا في جرائم حرب من خلال تحولات عميقة التي تذكر بتحولات حدثت في ألمانيا النازية».



وتابع ليفين، الذي شغل سابقا أيضا منصب قائد قيادة المنطقة الشمالية «تجول في الخليل وسترى شوارع لا يمكن للعرب أن يتجولوا فيها. وهذا مؤلم وليس لطيفا لكن هذا هو الواقع».



واعتبر أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يتواجد في الحكم مدة أطول مما ينبغي، وقال «نتنياهو يريد أن نسلم مفاتيح الدولة إلى ثلة من الوزراء المهووسين، وقسم منهم مجرمون مدانون ومتهربون من الخدمة العسكرية، وهم وزراء الكذب وجماعة إجرامية لا يعرفون ما هي الديموقراطية، لأنهم هم ومساعدوهم نمو في منطقة لا توجد فيها ديموقراطية»، في إشارة إلى المستوطنات بالضفة الغربية.



وأشار ليفين إلى وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ووزراء من حزبيهما، وقال إنهم «وزراء يشجعون على ارتكاب مجازر ضد الفلسطينيين، ووزير عنصري نهب ميزانية الدولة، ويمنع ميزانية عن العرب، فقط لأنهم عرب».



وتابع بأن وزير العدل في حكومة نتنياهو ياريف ليفين «يريد سلطة واحدة من دون جهاز قضاء مستقل، ونحن لن نسمح لنتنياهو ومجموعة وزرائه بتحويل إسرائيل إلى ديكتاتورية، لن نسمح ولن نسكت حتى ننتصر».



من جهة أخرى، اقتحم مستوطنون متطرفون مدرسة «رأس التين» شرق رام الله بالضفة الغربية وحطموا نوافذها.



وقالت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا»، إن عددا من المستوطنين اقتحموا المدرسة المهددة بالهدم من قبل سلطات الاحتلال وقاموا بتخريب محتوياتها.



و‏تقع المدرسة في تجمع بدوي بأراضي قرى كفر مالك، وشيدت عام 2020، ضمن مدارس التحدي التي أقامتها هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، ووزارة التربية والتعليم الفلسطينية.



إلى ذلك، قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في منظمة التحرير الفلسطينية، إن 13 أسيرا في سجون إسرائيل يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام رفضا لاستمرار اعتقالهم الإداري.



وذكرت الهيئة في بيان، أن ستة معتقلين في سجن «ريمون» انضموا الخميس الماضي إلى الأسرى المضربين عن الطعام.



وأوضحت الهيئة أن أربعة أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام منذ 15 يوما، فيما يواصل أسيران إضرابهما منذ 11 يوما، إضافة إلى أسير شرع بإضرابه منذ سبعة أيام.



وحسب البيان يأتي إضراب الأسرى الـ 13 «تزامنا مع الخطوات النضالية التي شرع بها المعتقلون الإداريون في سجن (عوفر) وعدة سجون أخرى، واستمرار نحو 60 معتقلا في مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال العسكرية».