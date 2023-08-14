دمشق - هدى العبود



«الشعب السوري رائع وصامد ووطني»، بهذه الكلمات وصفت الفنانة التونسية لطيفة الشعب السوري، وقالت إنها مستعدة لإطلاق ألبومها في دار الأوبرا السورية، والذي تتعاون فيه مع زياد الرحباني، وذلك لأن زياد «حبيب السوريين».



وأضافت لطيفة خلال لقاء إعلامي أن سورية كانت صاحبة فضل عليها وعلى النجوم العرب، وتابعت: سورية يعني التاريخ والأدب والأخلاق، أجمل حفلاتي كانت في هذا البلد الأصيل.



وتابعت: لدي رغبة شديدة في إحياء حفل لي في سورية، «خلي السوريين يدعوني وأنا بجي»، عملت حفلات غنائية كتير في حلب ودمشق وحمص وكانت من أروع الحفلات، السوريين حلوين وعزيزي نفس وأصحاب كرامة، والشعب السوري والتونسي واحد.