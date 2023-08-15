القاهرة - ناهد إمام



أعلنت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج ، والهيئة العامة للرقابة المالية، إطلاق أول وثيقة معاش بالدولار للمصريين بالخارج بعنوان «معاش بكرة بالدولار»، والتي تهدف إلى توفير الحماية الاجتماعية للمصريين بالخارج من خلال توفير معاش إضافي للمستفيدين منها وصرفه بالدولار.



وقالت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصرببن بالخارج السفيرة سها جندي إن طرح الشهادة يأتي ضمن المكاسب التي تحققت للمصريين بالخارج، والتي ناقشنا الكثير منها خلال النسخة الرابعة من مؤتمر المصريين بالخارج، والتي ناقشت استراتيجيات إتاحة شهادات معاش وضمان اجتماعي للمصريين بالخارج.



من جهته، قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية د.محمد فريد إننا نثمن طرح أول وثيقة معاش للمواطنين المصريين بالخارج، حيث تعد أحدث المنتجات التأمينية في السوق المصري والتي يتم إطلاقها لأول مرة، بهدف تقديم خدمات تأمينية متطورة.



وذكرت هيئة الرقابة المالية أن «وثيقة معاش بكرة بالدولار» أحدث وثيقة تأمين تصدرها شركة مصر لتأمينات الحياة للمواطنين المصريين في الخارج الذين يرغبون في الحصول على معاش شهري بالدولار، بحيث توفر حماية تأمينية بالإضافة الى مميزات استثمار ادخارية لتحقيق مستقبل آمن بعد التقدم في العمر والوصول إلى سن المعاش.



وأوضحت أنه يبدأ بيع الوثيقة للأشخاص من سن 18 عاما حتى 59 عاما عبر التطبيق الإلكتروني الخاص بذلك، ودون اشتراط إجراء كشف طبي، مشيرة الى أن الحد الأدنى لعمر الوثيقة 5 سنوات.



وحول المزايا التأمينية ومتى يتم صرفها، لفتت إلى أنه يتم صرف مبلغ المعاش دفعة واحدة أو من خلال دفعات معاش شهري ثابت يصرف لمدة 10 أو 15 سنة، حسب طلب المؤمن عليه، ويكون توقيت الصرف في حالة بلوغ المؤمن عليه سن الاستحقاق المتفق عليه (50 أو 55 أو 60 أو 65 عاما) أو يتم يصرف المعاش أيضا في حالة وفاة المؤمن عليه أو الإصابة بعجز كلي قبل بلوغه سن الاستحقاق المتفق عليه بالوثيقة.



وتابعت أن الحد الأدنى لقسط التأمين الوحيد هو 500 دولار أميركي والحد الأقصى 10 آلاف دولار لكل وثيقة خلال العام، ويمكن إضافة أقساط بحد أدنى 50 دولارا لكل قسط بغرض زيادة المعاش المستحق على ألا تتعدى إجمالي الأقساط المدفوعة 10 آلاف دولار خلال العام الواحد.



وأوضحت أنه يتم احتساب مبلغ التعاقد (التأمين) أو دفعات المعاش المضمونة وفقا لعمر المؤمن عليه في تاريخ سداد أول قسط وتاريخ الاستحقاق المحدد في الوثيقة، كما تتميز الوثيقة بفرصة للزيادة من خلال إجراء سحب نصف سنوي، والجائزة هي زيادة قدرها 75% من مبلغ الدفعة الواحدة أو الدفعات الشهرية المضمونة، ويتم دفع مبلغ الجائزة عند تاريخ الاستحقاق طبقا للشروط الأساسية المتفق عليها.



وذكرت هيئة الرقابة المالية أنه يمكن للعميل الحصول على وثيقة لكل سن استحقاق (50 أو 55 أو 60 أو 65) سنة بحد أقصى وثيقتان، لافتة إلى أنه في حال قرر العميل تصفية الوثيقة يشترط أن تمر سنة واحدة فقط من إصدارها ويتم احتساب قيمتها بداية من السنة الثانية كالتالي: السنة «الثانية والثالثة» يحصل على 95% من أي قسط وحيد مدفوع مضى على سداده عام واحد، ونهاية السنة «الثالثة وما بعدها» يحصل على 100% من أي قسط وحيد مدفوع مضى على سداده 3 سنوات فأكثر.