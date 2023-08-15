أعلنت الشركة الوطنية العقارية عن نتائجها المالية والتشغيلية للفترات المنتهية في 30 يونيو 2023، حيث حققت الشركة صافي خسارة خاص بمساهمي الشركة الأم بقيمة 3.8 ملايين دينار، أي ما يعادل 2.15 فلس لكل سهم، عن النصف الأول من عام 2023، مقارنة بصافي أرباح خاص بمساهمي الشركة الأم بقيمة 5.4 ملايين دينار، أي ما يعادل 3.06 فلوس لكل سهم، عن النصف الأول من 2022.



وقد بلغت الإيرادات التشغيلية للشركة 6.7 ملايين دينار، للنصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2023، أي ما يعادل انخفاضا بنسبة 53% مقارنة بنفس الفترة من العام 2022، وقد بلغ إجمالي الأصول 606 ملايين دينار كما في 30 يونيو 2023.



وقد سجلت الشركة في الربع الثاني من عام 2023 صافي خسارة قدرها قدره 1.6 مليون دينار، أي ما يعادل 0.88 فلس لكل سهم، وإيرادات تشغيلية قدرها 2.7 مليون دينار.



وفي هذا السياق، قال نائب رئيس مجلس إدارة الشركة والرئيس التنفيذي فيصل جميل سلطان: «في الربع الثاني من العام 2023، تم افتتاح الحديقة الثلجية التي طال انتظارها، سنو أبوظبي في مجمع ريم مول».



وأضاف: «إطلاق الحديقة الثلجية سنو أبوظبي هو تعزيز لالتزامنا بتوفير تجارب مبتكرة وجذابة للعائلات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وسوف ينشأ بلا شك تأثير تآزري بين الحديقة الثلجية والعروض المتاحة في المول، ما سيوفر أجواء زاهرة ومفعمة بالحيوية، وسيجذب المزيد من الزوار ويعزز صناعة السياحة بشكل عام في أبوظبي».



وتمتد «سنو أبوظبي» على مساحة واسعة تبلغ 9.732 مترا مربعا داخل ريم مول. وبمجرد دخول الزوار للحديقة ينتقلون مباشرة إلى عالم مغطى بالثلوج يمكنهم من الاستمتاع بأجمل المغامرات على الثلج في كل الفضول وطوال أيام السنة، حيث تتخذ العناصر التصميمية في سنو أبوظبي طابعا مدهشا وفريدا.



وتضم هذه الوجهة المرتقبة 20 لعبة ونقطة جذب، بما فيها «كريستال كاروسيل»، و«قطار بولار إكسبرس»، و«فلايت أوف ذا سنوي آول» و«حديقة سنوفليك» و«الشجرة الساحرة».



وأضاف سلطان: «يستمر تركيز الشركة على المدى القصير على التخارج من بعض الأصول، والتي ستخصص عائداتها نحو تخفيض جزء كبير من ديون الشركة».