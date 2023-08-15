هادي العنزي



باشر الفريق الأول لكرة السلة بنادي كاظمة تدريباته مساء أمس الأول على صالة يوسف الشاهين الغانم بالنادي، بقيادة مدربه الجديد القديم السلوفيني بويان لازك، ومساعده سعد الضامر، وعبدالله حجازي مدربا للياقة البدنية، وذلك تحضيرا لمنافسات الموسم المقبل، والمتوقع انطلاقه أكتوبر المقبل.



وينتظر الجهاز الإداري لـ «سلة» كاظمة موافقة الهيئة العامة للرياضة على إقامة معسكر خارجي للفريق في البوسنة، على أن يكون خلال الفترة من 1 حتى 14 سبتمبر المقبل، يتخلله عدد من المباريات الودية، كما يعكف الجهاز الفني للفريق على دراسة سير ذاتية لعدد من اللاعبين الأميركيين، للتعاقد مع اثنين منهم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، للمشاركة مع «البرتقالي» في المنافسات المحلية، وبطولة «السوبرليغ» الآسيوي، التي يشارك فيها كاظمة ممثلا عن الكويت إلى جانب نادي الكويت.



من جهته، أكد المدير الفني لـ «سلة» كاظمة خالد النجم على أن الهدف الرئيس للفريق الموسم المقبل يتمثل بالمنافسة على جميع الألقاب المحلية، والتأهل إلى المراحل النهائية للدوري الآسيوي، وقال لـ «الأنباء»: «نأمل أن نصل بالفريق إلى الجاهزية الكاملة خلال الأسابيع المقبلة، وقبل انطلاق منافسات الدوري بوقت كاف».



وأشار النجم إلى أن المنافسة على ألقاب كرة السلة في الموسم الرياضي 2023-2024 سوف تنحصر بين 3 أندية على الأرجح، وهي: الكويت، وكاظمة، والقادسية، وذلك بعد انسحاب الجهراء الذي كان يعد منافسا على المراكز المتقدمة في جميع البطولات المحلية.