أكد أن عمال المدارس يباشرون أعمالهم اليوم.. والعام الدراسي المقبل لن يشهد افتتاح مدارس جديدة



عبدالعزيز الفضلي



أكد مدير عام منطقة العاصمة التعليمية بالتكليف فهد الحيان أن الاستعدادات للعام الدراسي الجديد تسير على قدم وساق بالتعاون والتنسيق مع قطاع التعليم العام، مشيرا الى أن فرق العمل بالمدارس والتي تم تشكيلها لمتابعة الاستعدادات باشرت أعمالها.



وقال الحيان في تصريح لـ «الأنباء» إنه تم تشكيل فرق مكونة من 3 موظفين من كل مدرسة لمتابعة ما يتعلق بالاستعدادات داخل المدرسة للعام الدراسي الجديد، منوها إلى أن هناك جهودا جبارة تبذل من قبل المسؤولين في المنطقة بهذا الجانب.



وأضاف أن العام الدراسي المقبل لن يشهد افتتاح مدارس جديدة، خاصة أن العام الماضي تم خلاله افتتاح مدارس في بعض المناطق التابعة للعاصمة، لافتا إلى أن المنطقة تعمل حاليا على توزيع المعلمين الجدد والمنقولين من المناطق التعليمية الأخرى وفق الحاجة في كل مدرسة.



وبين الحيان أن العمالة في المدارس ستباشر أعمالها اليوم الثلاثاء لتنظيفها وتجهيزها استعدادا لاستقبال أبنائنا الطلبة في سبتمبر المقبل، داعيا الله أن يوفق أبناءنا وهيئاتنا التعليمية، وأن يكون عاما دراسيا ناجحا بكل المقاييس.