ليلى الشافعي



برعاية سامية من صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وتحت شعار «مكنون»، أعلنت الأمانة العامة للأوقاف إطلاق النسخة الـ 26 من مسابقة الكويت الكبرى لحفظ القرآن الكريم وتجويده.



وقالت الأمين العام للأمانة العامة للأوقاف بالإنابة حنان الكندري خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس إن المشاركين في المسابقة من جميع الأعمار ومختلف درجات الحفظ والتجويد والتي يضطلع بها الصندوق الوقفي للقرآن الكريم وعلومه والذي يعد أحد أبرز صناديق الخير بالأمانة.



وأشارت الكندري الى ان التصفيات النهائية للمسابقة تبدأ 29 أكتوبر المقبل بعد إتمام تسجيل المتسابقين برعاية وزير الإعلام ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عبدالرحمن المطيري. وتتوج المسابقة بتكريم صاحب السمو الأمير للفائزين في قصر بيان خلال فبراير المقبل.



بدورها، قالت المنسق العام مدير إدارة الصناديق الوقفية مآرب اليعقوب ان المسابقة تعد إحدى صور العطاء الكويتي المتميز في خدمة كتاب الله ورعايته والاهتمام به والعناية بحفاظه وحثهم على بذل المزيد، مشيرة الى تدشين المسابقة السادسة والعشرين تحت شعار «مكنون» واستمرار الرعاية السامية لها على مدار سنوات انعقادها حتى صارت حدثا سنويا يترقبه آلاف المشاركين، لافتة الى مشاركة 47 جهة في الفعاليات.



وأوضحت اليعقوب ان المسابقة تغطي جميع الفئات العمرية من الذكور والإناث من أبناء الكويت، وتشمل شرائح القراءات والخير والبركة وذوي الاحتياجات الخاصــة والمؤسســـات الإصلاحية ونزلاء دور الرعاية الاجتماعية والنشء والشباب والمسابقة العامة، مشيرة الى ان التسجيل بالمسابقة ينتهي في 27 سبتمبر والتصفيــــات النهائية تبدأ 29 أكتوبر المقبل في المسجد الكبير لمدة أسبوعين.