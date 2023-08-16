عبدالعزيز الفضلي



دعا وكيل التعليم العام أسامة السلطان المناطق التعليمية إلى تقديم تقرير يومي لفرق متابعة الاستعدادات للعام الدراسي الجديد بكل المدارس.

وقال السلطان تنفيذا لخطة الاستعداد للعام الدراسي المقبل 2024/2023 برجاء الإيعاز وبصورة عاجلة لفرق المتابعة والاستعداد للعام الدراسي المقبل 2024/2023 العمل على تعبئة النموذج المدرج وبشكل يومي للوقوف على مدى جهوزية المدارس بكل ما يتعلق بالعام الدراسي المقبل على أن يأخذ الأمر صفة الأهمية والاستعجال.

من جانب آخر، أصدر السلطان قرارا بتعديل عنوان مدرسة (عبداللطيف إبراهيم الدهيم متوسطة بنين) الكائنة في منطقة غرب عبدالله المبارك التابعة لمنطقة الفروانية التعليمية من قطعة 4 الى قطعة 3 في منطقة غرب عبدالله المبارك.

كما أصدر قرارا بتعديل عنوان مدرسة (دلال أحمد بشر الرومي ثانوي بنات) الكائنة في منطقة غرب عبدالله المبارك التابعة لمنطقة الفروانية التعليمية من قطعة 3 الى قطعة 4 في منطقة غرب عبدالله المبارك.

وأصدر قرارا بتعديل عنوان مدرسة (محمد غيث المطوع ثانوي بنين) الكائنة في مدينة الخيران قطعة 3 التابعة لمنطقة الأحمدي التعليمية الى (مدرسة محمد غيث المطوع المشتركة - متوسط + ثانوي بنين).

كما أصدر قرارا بتعديل عنوان مدرسة (الفارابي بنين) الكائنة في مدينة الخيران قطعة 2 التابعة لمنطقة الأحمدي التعليمية إلى (مدرسة الفارابي بنين ذات معلمات).

وأصدر قرارا بتعديل عنوان مدرسة (الخيران المتوسطة بنات) الكائنة في مدينة الخيران قطعة 3 التابعة لمنطقة الأحمدي التعليمية إلى (مدرسة الخيران المشتركة - ابتدائي + متوسط + ثانوي بنات). وتسري هذه القرارات اعتبارا من بداية العام الدراسي 2024/2023.