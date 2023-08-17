يعقوب العوضي



فاز الكويت على الجزيرة الإماراتي بنتيجة 26-23 ليربح أول نقطتين بمشواره في البطولة العربية الـ 38 للأندية أبطال الدوري والكأس والمؤهلة إلى مونديال العالم (سوبر غلوب في السعودية 2023) ويلتقي مع البنك الأهلي المصري في الـ 3.00 عصر اليوم.



وفي سياق متصل، يفتتح العربي مواجهاته في البطولة المقامة في القطيف في المملكة العربية السعودية بلقاء الزمالك المصري في الـ 3.00 عصر اليوم، وقد أعد العربي العدة عبر معسكر خارجي في القاهرة، خاض خلاله عدة مباريات ودية، وركز فيها الجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني أحمد فولاذ على الجوانب الفنية، والتكتيكية، وزيادة الانسجام بين المحترفين اسامة الجزيري، ومحمد مميش، واسامة حسني، وكان المدرب فولاذ قد اكد ان الفريق قد استغل المعسكر الخارجي بالصورة المطلوبة للوصول للحالة الفنية والبدنية المطلوبة، كما أشاد بمستوى اللاعبين خلال تنفيذ التوجيهات بالملعب في المباريات الودية.