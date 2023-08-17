ثامر السليم



طالبت جمعية طلبة كلية الحقوق في جامعة الكويت القائم بأعمال عميد الكلية د.محمد التميمي بتنفيذ عدد من المطالبات التي تسهم في تطوير عملية التسجيل أبرزها تشكيل لجنة من العمادة للتواصل مع الطلبة وحل مشاكلهم في أقرب وقت، وطلب زيادة جهات التدريب العملي، واستخدام مبان أخرى في الكلية لزيادة الشعب بالحد الأقصى، وعدم طرح أي شعبة إلا بعد وضع اسم عضو هيئة التدريس، وتحويل بعض الشعب إلى يومي الاثنين والأربعاء بسبب كثافة الشعب يومي الأحد والثلاثاء، ووضع أرقام أعضاء لجنة التسجيل المشكلة من القائمتين «المتحدون» و«المستقلة» بمكتب التوجيه والإرشاد للتواصل مع الطلبة بشكل أسرع.



وأفادت الجمعية بأنه تم رفع عدد من المطالبات إلى عميد القبول والتسجيل بالإنابة د.رواء الجارالله، أبرزها: الإعلان عن جدول بالكامل قبل فترة التسجيل، وتخصيص مقاعد للخريجين خلال فترة استكمال الجدول الدراسي (باي فورس) بمقررات اللغات، فضلا عن وجود أعضاء لجنة التسجيل بالقائمتين في فترة استكمال الجداول الدراسية لتسهيل عملية حل مشاكل الطلبة إن وجدت، والتواصل مع الموظفات والطلبة بشكل سريع.