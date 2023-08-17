ثامر السليم



أكد مساعد عميد كلية التربية للشؤون الأكاديمية والأبحاث والدراسات العليا في جامعة الكويت د.فهد الشمري أن اللجان المختصة بالكلية تعمل على طرح برنامج الدكتوراه في التربية قريبا وهو في القنوات الرسمية للاعتماد حاليا، مشيرا الى أن الكلية تزخر بأستاذة من مختلف الرتب الأكاديمية قادرين على التدريس والإشراف على طلبة الدراسات العليا.



وقال الشمري في تصريح لـ «الأنباء» إن عدد طلبة الدراسات العليا المقيدين بالماجستير في الكلية 134 طالبا وطالبة موزعين على 4 برامج، وهي ماجستير أصول التربية وماجستير المناهج وطرق التدريس وماجستير الإدارة التربوية والتخطيط وماجستير الإرشاد النفسي المدرسي، لافتا الى أن لكل برنامج شروطا وآلية قبول مختلفة، لكنها معتمدة من كلية الدراسات العليا وبعضها شروط خاصة للبرنامج، مبينا ان هناك برامج تطلب درجة 500 في التوفل وبعضها 450، كما ان بعضها تشترط اختبار قبول وبعضها يكتفي بالمعدل ودرجة التوفل، وكذلك عدد سنوات الخبرة التدريسية المطلوبة تختلف من برنامج إلى آخر. وبين انه تتم المفاضلة بين المتقدمين على هذه المعايير بشفافية تامة ولا مجال لأي تدخلات أخرى، فهي أرقام توضع ويقبل أعلى المتقدمين، مشيرا إلى أن هناك برامج ماجستير جديدة ستطرح عند اعتمادها من مجلس الجامعة، منها برنامج يختص بالتصميم الرقمي لتكنولوجيا التعليم الذي ظهرت مدى الحاجة إليه في نظريات التعلم الجديدة ومواكبة للتطور الرقمي حول العالم.