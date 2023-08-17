«البترول» اعتمدت ترقيات 5 نواب للعضو المنتدب في التسويق والإدارية والتدقيق

4 نواب للأعضاء المنتدبين في شركة «نفط الكويت».. و3 في «البترول الوطنية»



أحمد مغربي



أقرت مؤسسة البترول الكويتية أمس أكبر حركة ترقيات على مستوى قياديي الصف الثاني (نواب الرئيس التنفيذي ونواب الأعضاء المنتدبين) في المؤسسة وشركاتها التابعة والتي شملت نحو 20 قياديا في القطاع النفطي، وجاءت حركة الترقيات بعد حالة من الجمود استمرت لأشهر في القطاع انتظارا لحسمها من قبل مجلس إدارة المؤسسة الذي عقد اجتماعه أمس برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير النفط وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار وزير المالية بالوكالة د.سعد البراك.



وعقب اجتماع مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية أصدر الرئيس التنفيذي للمؤسسة الشيخ نواف السعود تعميما إداريا يقضي بتعيين 5 نواب للعضو المنتدب في قطاع التسويق العالمي والشؤون الإدارية والتدقيق الداخلي وجاءت التعيينات التي تم العمل بها اعتبارا من امس (الاربعاء)، كالتالي:



٭ أسماء علي القلاف نائبا للعضو المنتدب لعمليات التسويق العالمي في قطاع التسويق العالمي.



٭ وليد خالد المخيزيم نائبا للعضو المنتدب لمبيعات التسويق العالمي في قطاع التسويق العالمي.



٭ عماد عبدالرحمن الكندري نائبا للعضو المنتدب لتنظيم عقود التسويق العالمي في قطاع التسويق العالمي.



٭ عبداللطيف عيد العازمي نائبا للعضو المنتدب للشؤون الإدارية في قطاع الموارد البشرية.



٭ قصي فهد الصرعاوي نائبا للعضو المنتدب للتدقيق الداخلي.



وفي شركة نفط الكويت تم تعيين 4 نواب للرئيس التنفيذي هم كالتالي:



٭ خالد محمد الملا نائبا للرئيس التنفيذي للاستكشاف والحفر في شركة نفط الكويت.



٭ فهد سالم الخرقاوي نائبا للرئيس التنفيذي للمشاريع الكبرى والخدمات الفنية في شركة نفط الكويت.



٭ أمينة رجب صالح نائبا للرئيس التنفيذي لشمال الكويت في شركة نفط الكويت.



٭ محمد خليفة العبد الجليل نائبا للرئيس التنفيذي للتخطيط والمالية في شركة نفط الكويت.



أما شركة البترول الوطنية فتم تعيين 3 نواب للرئيس التنفيذي في الشركة وهم كالتالي:



٭ طارق نوري الثويني نائبا للرئيس التنفيذي لمصفاة ميناء عبدالله.



٭ خلود سعود المطيري نائبا للرئيس التنفيذي للخدمات المساندة.



٭ بندر مهدي القحطاني نائبا للرئيس التنفيذي للشؤون الإدارية والتجارية.



فيما تم تعيين نائب للعضو المنتدب في الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبك) حيث تم تعيين:



٭ علي محمد العجمي نائبا للرئيس التنفيذي لعمليات الزور.



أما شركة صناعة الكيماويات البترولية فتمت ترقية نائبين للرئيس التنفيذي وهما كالتالي:



٭ فراس عبدالهادي العواد نائبا للرئيس التنفيذي للمشاريع وتطوير الأعمال.



٭ أحمد يوسف الرشدان نائبا للرئيس التنفيذي للشؤون المالية والإدارية.



فيما تمت ترقية نائب للرئيس التنفيذي في شركة ناقلات النفط الكويتية حيث تم تعيين:



٭ حمد عيسى المشاري نائبا للرئيس التنفيذي للشؤون المالية والإدارية.



أما شركة الاستكشافات البترولية الخارجية (كوفبيك) فتمت ترقية نائبين للرئيس التنفيذي وهما كالتالي:



٭ طارق محمود إبراهيم نائبا للرئيس التنفيذي للعمليات.



٭ عبدالله محمد العفاسي نائبا للرئيس التنفيذي للشؤون المالية والإدارية.



وتمت ترقية نائبين للرئيس التنفيذي في شركة البترول العالمية وهما كالتالي:



٭ عماد الهدلق نائبا للرئيس التنفيذي للتصنيع.



٭ فاضل الفرج نائبا للرئيس التنفيذي للتسويق.