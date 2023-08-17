تعاقد الفنانان باسم سمرة ونسرين أمين، على بطولة فيلم كوميدي جديد بعنوان «وقت إضافي»، فكرة محمد دياسطي، سيناريو وحوار رشاد رشدي، إخراج أحمد جبة، ويجري التعاقد مع باقي الفنانين المشاركين في البطولة تمهيدا لبدء التصوير مطلع سبتمبر المقبل، حسب «اليوم السابع» المصرية.



ويعرض لباسم سمرة حاليا فيلم «البعبع» الذي انطلق في دور العرض خلال موسم عيد الأضحى الماضي، ويشاركه البطولة: أمير كرارة، ياسمين صبري، محمد عبدالرحمن «توتا»، محمد أنور، محمد عبد العظيم، محمد محمود، هشام الشاذلي، الطفل جان رامز وضيوف الشرف إنعام سالوسة، رحاب الجمل، ضياء عبدالخالق، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف إيهاب بليبل وإخراج حسين المنباوي.



فيما عرض للفنانة نسرين أمين مؤخرا فيلم «رهبة» مع: أحمد الفيشاوي، ثراء جبيل، مصطفى غريب، سما إبراهيم، السعودي محمد القس، محمود البزاوي، عبدالرحمن ظاظا، ياسر الطوبجي، أحمد رمزي، وهو من تأليف محمد علام، إخراج رضا عبد الرازق، وكذلك فيلم «يوم 13» بمشاركة: أحمد داود، دينا الشربيني، جومانا مراد، شريف منير وعدد كبير من الفنانين، وإخراج وائل عبدالله.