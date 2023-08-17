

علي إبراهيم



كشفت بيانات رسمية عن أن إجمالي عدد المشاريع التي مولها صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة منذ تأسيسه حتى نهاية مارس الماضي بلغ 1091 مشروعا بقيمة تمويلية تصل إلى 201.84 مليون دينار، مقابل 1078 مشروعا تم تمويلها بـ 188.735 مليون دينار بنهاية مارس 2022. وأظهرت البيانات أن الصندوق مول خلال العام المالي المنصرم 2022/2023 ما عدده 14 مشروعا بقيمة تمويلية تصل إلى 2.071 مليون دينار، يأتي ذلك مقابل 13.849 مليون دينار أنفقت على عقود التمويل لـ 63 مشروعا جديدا تم تمويلها في 2021/2022.



يذكر أن صندوق المشروعات مول 17 مشروعا بـ 850 ألف دينار في 2015/2016، و92 مشروعا بـ 11.035 مليون دينار في 2017/2016، و197 مشروعا بـ 39.61 مليون دينار في 2017/2018، و261 مشروعا بـ 42.77 مليون دينار في 2019/2018، و316 مشروعا بـ 42.77 مليون دينار في 2019/2020، و130 مشروعا بـ 19.15 مليون دينار في 2020/2021.