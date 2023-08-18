عاطف رمضان



علمت «الأنباء» ان مشروع إنجاز وإنشاء وصيانة المباني العامة في القطع 1 و4 و5 و6 بمشروع جنوب عبدالله المبارك حقق تقدما ملحوظا في الأعمال الفعلية متجاوزا نسبة 27.2% تقريبا. وقالت المصادر ان عقد المشروع يشمل تنفيذ 6 مدارس منها 2 لرياض الأطفال بالإضافة الى 7 محلات تجارية، كما يضم 31 مبنى مخصصا لتقديم الخدمات الحكومية. وكانت «السكنية» قد أعلنت مؤخرا عن انتهائها من تركيب محطات تحويل ثانوية جهد 0.433/11 ك.ف، ويجري تسلم أعمال مشروع تمديد شبكات كيبلات الضغط المتوسط والمنخفض، وأن الأعمال مستمرة لإنشاء خزان لتجميع مياه الأمطار، كما تمت مباشرة العمل في تنفيذ عقد توريد وتنفيذ وصيانة أعمال إنارة الطرق بالمشروع.