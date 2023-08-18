محمود عيسى



ذكرت مجلة «ميد» ان مشروعين استراتيجيين للنفط والغاز يجري تطويرهما من قبل شركة نفط الكويت يشهدان تقدما سريعا، ومن المحتمل استكمالهما قبل نهاية العام، وقبل الجدول الزمني المتعاقد عليه والبالغة مدته 780 يوما، وفقا لمصادر صناعية، مشيرة إلى أن المشروعين هما مرفقا الإنتاج الجوراسي JPF 4 وJPF 5، بتكلفة إجمالية تبلغ 824 مليون دولار. وكانت شركة نفط الكويت قد أرست العقد الرئيسي بقيمة 398 مليون دولار الخاص بالمشروع الاول JPF 4 على شركة سبيتكو الكويتية في ديسمبر 2021، بينما فازت شركة جيرة الصينية بعقد المشروع الثاني JPF 5 البالغة قيمته 426 مليون دولار في نفس الشهر. وأضافت المجلة انه من المقرر بناء المرفق الاول JPF 4 بالقرب من حقل النفط في الصابرية شمالي البلاد، فيما سيقام المرفق الثاني JPF 5 على بعد أقل من 10 كيلومترات إلى الشرق من موقع المرفق الأول.



وسيجري كلا المرفقين اختبارات ومعالجة ومناولة سوائل آبار الهيدروكربونات الرطبة والحامضة من العديد من حقول النفط والغاز، التي تشمل حقول الروضتين، الصابرية، شمال غرب الروضتين، أم نقا، ظبي، بحرة وحقول مرات ونجمة سارجيلو، بالإضافة إلى تشكيلات أخرى في الحقول الجوراسية.



ويعتبر كلا المشروعين عبارة عن منشآت إنتاج سطحي شاطئية وسيتم تنفيذهما من قبل المقاول وفقا لنظام البناء والتملك والتشغيل BOO مع خيار لشركة نفط الكويت بإعادة شراء هذه المرافق في وقت لاحق، ومن المقرر أن تبلغ طاقة كل من المرفقين الإنتاجية 50 ألف برميل يوميا من النفط الحلو المعالج و150 مليون قدم مكعبة قياسية يوميا من الغاز الحر الجاف.