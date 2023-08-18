هادي العنزي



تغلب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الساحل على نظيره المرخية القطري 2-1 في المباراة الودية التي جمعت الفريقين مساء أمس الأول، ضمن المعسكر التدريبي الذي يقيمه «أبناء أبو حليفة» في العاصمة القطرية الدوحة، تحضيرا لانطلاق منافسات الجولة الأولى لدوري الدرجة الأولى التي تنطلق 27 الجاري، والتي يستضيف فيها الساحل نظيره التضامن.



وسيعود وفد الساحل مساء اليوم بعد معسكر تدريبي امتد لأكثر من أسبوعين، خاض خلاله الفريق 5 مباريات ودية، خسر فيها من الوعب (0-1)، ومسيمير (0-1)، وتعادل مع الوكرة (2-2)، فيما تغلب على المرخية، وأقيمت آخر مباريات الفريق مساء أمس مع لوسيل.



وقد حرص المدرب الوطني محمد العزب على تجربة جميع اللاعبين في المباريات الودية الخمسة، كما اطمأن على الجاهزية الفنية والبدنية لأغلب عناصر الفريق، وذلك من خلال تدريبات يومية على فترتين صباحية ومسائية، فضلا عن المباريات الودية.