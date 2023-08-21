السميط: الكويت لم تشترِ طاقة خلال الصيف الجاري واستطاعت أن تغطي الأحمال بالكامل

تشغيل 25 محطة رئيسية من أصل 36 محطة نقل في المطلاع والبقية قبل نهاية العام

نهاية الصيف بالنسبة للكهرباء 31 الجاري وبذلك نتخطى مرحلة الأحمال الحرجة أو «ذروة الأحمال»

دارين العلي



كشف الوكيل المساعد لشبكات النقل في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة م.فيصل السميط ان الوزارة تقوم حاليا بالإعداد لإنشاء 3 محطات رئيسية لتزويد مراكز «غوغل» المزمع انشاؤها في البلاد بسعة 72 ميغاواط.



وقال السميط، في تصريح صحافي على هامش حضوره افتتاح وكيلة الوزارة م.مها العسعوسي معرض الكهرباء الصيفي الأول تحت شعار «يا حلو تراثنا» صباح أمس في بهو الوزارة، إن السعات المطلوبة لكل مركز تبلغ 20 ميغاواط، منوها إلى ان المراكز سيتم إنشاؤها في 3 مواقع مختلفة، في الصليبية الزراعية، وشمال مدينة جنوب سعد العبدالله والثالث في جنوب مدينة المطلاع السكنية.



وحول التعرفة الخاصة بتلك المراكز قال ستتم دراستها من قبل الوزارة بالتنسيق مع جهات الدولة ذات العلاقة ومن ثم تحديد قيمة التعرفة الكهربائية لتلك المراكز.



الأحمال الكهربائية



وفي سياق منفصل لفت السميط الى بدء انخفاض الاحمال الكهربائية بشكل ملحوظ حيث بلغت أمس الأول 15140 ميغاواط، مشيرا إلى أن نهاية الصيف بالنسبة للوزارة يعتبر 31 أغسطس، حيث تكون الوزارة قد تخطت مرحلة الأحمال الحرجة أو «ذروة الأحمال».



وقال انه مع بداية شهر سبتمبر المقبل سوف تقوم الوزارة بتقييم المرحلة التي مرت خلال الصيف حيث يدخل في عملية التقييم عدد الانقطاعات ونسبة الأحمال الزائدة، إضافة إلى إجراء دراسة حول الأحمال المتوقعة وأعلى حمل للطاقة خلال الصيف.



وأوضح أن تلك الدراسة التي سيتم إجراؤها سوف تسمح بوضع توقعات الأحمال للصيف المقبل، ومن ثم وضع خطط لهذه الاحمال، مشيرا إلى أن هناك لجان مختصة تعمل على الدراسة ومنها لجنة الأحمال الحرجة التي تعمل على تقييم وضع الأحمال خلال الصيف الجاري.



وأشار إلى أن من ضمن التقييم خلال هذا العام تقييم الانقطاعات التي حدثت في المناطق السكنية، من أجل تفادي تلك الانقطاعات العام المقبل، مع الحرص على سرعة إعادة التيار إلى المستهلكين.



الاستعدادات للصيف المقبل



وحول الاستعداد للصيف المقبل أشار إلى أن الوزارة تعمل على تقييم الشبكة والإنتاج والاستهلاك وما اذا كانت ستحتاج الصيف المقبل إلى الشبكة الخليجية، مؤكدا على أن الوزارة لم تستعن الصيف الجاري بشراء الطاقة من الشبكة الخليجية.



وأوضح أن شراء الطاقة أمر يختلف عن استخدام الشبكة الخليجية في حالة الطوارئ، ففي حالة الطوارئ يتم تبادل الطاقة بشكل لحظي خلال فصلي الشتاء والصيف، أما فيما يخص الاتفاق التجاري فالكويت لم تشتر طاقة خلال الصيف الجاري واستطاعت أن تغطي الأحمال الكهربائية بالكامل.



وأشار إلى أن الوزارة تعمل على دراسة الشبكة الكهربائية في البلاد ووضع المحطات وهل يمكنها أن تغطي الأحمال خلال الصيف القادم، مبينا أن الوزارة تبدأ في سبتمبر تنفيذ خطة الصيانة على الشبكة بالكامل وتنتهي تلك الخطة في شهر ابريل.



المدن الجديدة



وأوضح السميط أن الوزارة حريصة على تزويد المدن الجديدة بالطاقة منوها إلى أنه بالنسبة للمطلاع السكنية فتم تشغيل عدد25 محطة رئيسية من أصل 36 محطة نقل، وسيتم تشغيل بقية المحطات قبل نهاية هذا العام، وفيما يخص تشغيل المحطات الثانوية فيتم ذلك بالتنسيق مع الإسكان وشبكات التوزيع وسوف تغطي مدينة المطلاع بالكامل.



وأشار إلى أنه بالنسبة لمدينة صباح الأحمد السكنية فجميع محطات النقل والتوزيع في الخدمة، وفيما يخص جنوب صباح الأحمد السكنية فسيتم طرح المحطات على مرحلتين المرحلة الأولى خاصة بمحطات الـ 400 كيلوفولت وعددها 4 محطات وجار التنسيق لطرحها، تليها المرحلة الثانية وتطرح فيها محطات 123 كليو فولت وعددها 40 محطة.



ولفت إلى أنه متوقع تشغيل أخر محطتي تحويل رئيسية في جنوب عبدالله المبارك مع نهاية العام الحالي.