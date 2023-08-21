عبدالعزيز الفضلي



دعا وكيل وزارة التعليم بالتكليف أسامة السلطان ادارة التعليم الديني الى توفير الكوادر الإشرافية والتعليمية والإدارية لمدرسة المعهد الديني الابتدائية للبنات التي سيتم افتتاحها مطلع العام الدراسي الجديد في منطقة غرب عبدالله المبارك.



وقال السلطان، في قرار اصدره امس، وتلقت «الأنبـــاء» نسخة منه، في إطار استعدادات الوزارة لتنظيم العام الدراسي 2023/2024 وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل، تقرر:



٭ أولا: افتتاح المعهد الديني ـ ابتدائي بنات الكائن بمنطقة الفروانية في غرب عبدالله المبارك قطعة 2 التابع لإدارة التعليم الديني.



٭ ثانيا: تتولى إدارة التعليم الديني نشرة التسجيل والقبول على ضوء هذا القرار والعمل على توفير ما يلزمها من الكوادر الإشرافية والتعليميـــة والإدارية بالتنسيق مع جهات الاختصاص.



٭ ثالثا: يسري هذا القرار اعتبارا من بداية العام الدراسي 2024/2023.



من جهة اخرى، تعاقدت وزارة التربية مـــع نحو 116 معلمـــــا ومعلمـــة من المملكة الأردنيــــة، وذلك لســـد النقص في الهيئـــة التعليمية للعام الدراسي الجديد.



وكشفت مصادر تربوية مطلعة لـ «الأنباء» أن الوفد الذي يترأسه مدير منطقة حولي التعليمية منصور الظفيري أنهى مهمته في الأردن بعد اجراء المقابلات لجميع المتقدمين، مشيرة الى ان المطلوب كان 200 معلم ومعلمة في عدد من التخصصات العلمية منها اللغة الإنجليزية، والعلوم، واللغة الفرنسية، والفيزياء، والجيولوجيــا، والأحيــاء، والكيميــــاء، والرياضيات.



وأضافــت انه بعــد اجراء الاختبارات والمقــــابلات للمتقدمين لم تحصل اللجنـة على العدد المطلوب، لافتة الى ان 116 معلما ومعلمة اجتازوا الاختبارات.