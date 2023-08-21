مع التقدم بالعمر تعد «القبضة القوية» أهم بكثير من الثقة بالنفس، فقد تكون قبضة اليد الضعيفة مؤشرا لمشكلات صحية ضارة مثل أمراض القلب والأوعية الدموية والسكتة الدماغية من ضغط الدم الانقباضي، بينما قد تمثل القبضة القوية مؤشرا على صحة الإنسان وطول العمر.



تكمن أهمية قوة قبضة اليد في قدرتك على القيام بالأنشطة اليومية بسهولة، كما تعتبر ضرورية لممارسة الرياضة، حسبما نقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» عن موقع goodrx الطبي المتخصص.



ورغم أن الخبراء ليسوا متأكدين من سبب كون قوة القبضة مؤشرا على الصحة في المستقبل، إلا أنه وفقا لبعض الدراسات، انخفاض قوة العضلات يرتبط بزيادة الشيخوخة البيولوجية.



ويمكن أن تشير قوة القبضة إلى القوة الكلية للعضلات والقدرة على التحمل بالإضافة إلى كثافة العظام والقدرة على التعافي من الكسور، ويمكن أن تشير إلى جوانب أخرى لصحة الإنسان، ومدى تقدمه بالعمر.



كما أنها تعد مؤشرا على الصحة المعرفية والعقلية للإنسان، حيث كشفت دراسة أجريت عام 2022، أن زيادة قوة القبضة كانت مرتبطة بقلة القلق والاكتئاب، والرضا بشكل أكبر عن الحياة، والقدرة على أداء الوظائف الإدراكية بشكل أفضل.



ولزيادة قوة القبضة، يمكن شراء معدات مثل مقابض اليد القديمة التي تقوم بضغطها معا أو الضغط على كرة صغيرة أو مقبض مضرب التنس لمدة 60 ثانية عدة مرات في اليوم.