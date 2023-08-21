محمد الجلاهمة



قال مصدر أمني لـ «الأنباء» ان مخالفات السرعات العالية والوقوف في المواقف المخصصة للمعاقين لن تكون باستطاعة مخالفيها سداد الغرامات المترتبة عليها في مكاتب المرور بالمنافذ قبل السفر. وأضاف المصدر: ان المخالفات الجسيمة وأيضا تلك التي يوضع عليها «بلوك» غير قابلة للسداد، حيث يجب على المسافرين المقيمين والخليجيين مراجعة الإدارة العامة للمرور قبل حجز التذاكر لتسوية تلك المخالفات، مؤكدا ان المقيمين والخليجيين سيتم منعهم وإلغاء سفرهم حال وجود هذه المخالفات عليهم. وأشار المصدر إلى ان عددا من الخليجيين والمقيمين تم إلغاء سفرهم، وان تبريرات الممنوعين بأنهم لا يعلمون والقرار صدر قبل ساعات فقط لم يؤخذ بها، وجرى منعهم. ووصف المصدر توقيت تفعيل إلزامية دفع المخالفات بالمناسب، خاصة انه لا يتزامن مع موسم السفر صيفا.