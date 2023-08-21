المطر لـ «الأنباء»: الحكومة ملتزمة بقرارها وتتعهد باختياره بحسب ما يأتي تقريرها

رشيد الفعم



قال رئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية أ.د.حمد المطر إن وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير التعليم بالوكالة د.جاسم الأستاد أكد التزام الحكومة بقرار اللجنة الخاصة باختيار مدير الجامعة.



وأضاف د.المطر، خلال حديثه لـ «الأنباء»، أن الوزير تعهد باختيار مدير الجامعة كما جاء في قرارات اللجنة المكلفة. وكانت اللجنة التعليمية البرلمانية اجتمعت أمس لمناقشة تكليف مجلس الأمة للنظر في إجراءات تشكيل اللجان المتعلقة بالمناصب القيادية في جامعة الكويت وصحة إجراءات تشكيلها، والتحقق من عدم وجود حالات تعارض مصالح بين المتقدمين بحضور الوزير والمختصين في وزارة التعليم.