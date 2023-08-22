يحيى حميدان



اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برقان معسكره التدريبي الخارجي في الإسكندرية وعاد إلى البلاد أمس بعدما لعب 3 مباريات تجريبية هناك، حيث فاز في الأولى على دلفي (درجة ثانية) 2-1 وخسر في الثانية والثالثة من فاركو 0-2 وسبورتينع 0-3.



وفي هذا الصدد، قال مدير «الذهبي» حصين السبيعي لـ «الأنباء»، ان المعسكر كان ناجحا على جميع المقاييس بعدما خضع لاعبو الفريق لتدريبات مكثفة وحصل الجهاز الفني بقيادة المدرب محمد دهيليس على الفائدة المرجوة.



وأشار السبيعي إلى أن برقان بات جاهزا لخوض أولى مبارياته في الموسم الجديد أمام اليرموك الأحد المقبل ضمن منافسات دوري «زين» للدرجة الأولى.



وأكد أن «الذهبي» سيخوض الموسم الجديد بتشكيلة شابة نوعا ما، مع تصعيد 5 لاعبين من فئة الشباب للفريق الأول، وهو ما يجعلنا نتفاءل على المدى البعيد بتحقيق النتائج المرجوة، مبينا أن «برقان» انتهى من ملف المحترفين الأجانب بعد التجديد للمدافع التونسي رامي بوشنيبة والمهاجم السنغالي ماليك سيسيه، فيما تم التوقيع مع المدافع البرازيلي كليبر ولاعب الوسط التونسي أسامة العمدوني والمهاجم البرازيلي جونيور.



ولفت السبيعي إلى أن مدرب الحراس سليمان ميرزا سينضم إلى الجهاز الفني عقب عودة الفريق من معسكره الإسكندري.



وأشاد في ختام حديثه بجهود اللاعبين وتعاونهم، كما بين أن العمل الذي قام به الجهازان الإداري والفني كان كبيرا منذ بداية رحلة الإعداد للموسم الجديد الذي نأمل من خلاله المنافسة على الصعود إلى الدوري الممتاز.