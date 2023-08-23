حصلت الباحثة نيرفانا خالد برهام من قسم الهندسة الكهربائية في كلية الهندسة والبترول بجامعة الكويت على جائزة التميز البحثي لطلبة الدراسات العليا للكليات العلمية - درجة الماجستير للعام الأكاديمي 2023/2022، وهي جائزة تقدم سنويا من قطاع الأبحاث بجامعة الكويت بهدف تقدير الامتياز العلمي وتكريم باحثي الكليات لمساهماتهم البحثية الاستثنائية في التقدم العلمي. وقدمت الباحثة نيرفانا خالد برهام بحثا بعنوان (نظام تحكم النموذج المرجعي للمقادير H2/H∞ المختلطة للنظم المتقطعة الخطية الثابتة بالزمن والنظم المتقطعة ذات المعاملات الخطية المتغيرة).



وناقشت هذه الدراسة مشكلة تصميم أنظمة نموذج التحكم المرجعي للمقادير H2/H∞ المختلطة الخاصة بالنظم المتقطعة الخطية الثابتة بالزمن (LTI) والنظم المتقطعة ذات المعاملات الخطية المتغيرة.(LPV)، وهناك نوعان من هذه الأنظمة ذات المقادير H2/H∞ المختلطة تم الالتفات إليهما في هذه الدراسة.



وحول هذه الدراسة أوضحت برهام أن هذه الأنواع هي أنظمة تحكم التغذية العكسية للمقادير H2/H∞ المختلطة للمنظومة النموذجية المرجعية وأنظمة تحكم التغذية الديناميكية المرتجعة لمخرجات المقادير H2/H∞ المختلطة، مشيرة إلى أن هناك نوعين أيضا من دوال ليابونوف ذات المتغير المستقل وذات المتغير المعتمد، حيث يتم استخدامهما لتصميم هذه الأنظمة التحكمية للمقادير H2/H∞ المختلطة، ويتم تقييم أداء تقنيات التحكم المقترحة باستخدام المحاكاة الحاسوبية والاختبارات التجريبية لثلاثة أمثلة عملية.



وبينت أن نتائج المحاكاة والاختبارات العملية أشارت إلى أن وحدات التحكم المقترحة حققت الأداء المرجو من النظام الدائري المغلق.



وجدير بالذكر أن قطاع الأبحاث يقدم جوائز لطلبة الدراسات العليا للبحث المتميز في برنامج الماجستير تقديرا لأبحاثهم المتميزة، وتعتمد جائزة مشاريع طلبة الدراسات العليا على تقييم عملهم في الأطروحة البحثية، مع اعتماد الامتياز كمعيار للفوز بالجائزة.