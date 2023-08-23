تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على صفحاتهم أخبارا حول استبعاد الفنانة علا غانم من تقديم بطولة مسلسل «توحة»، والمقرر منافسته في السباق الرمضاني المقبل 2024، وذلك بعد تأجيل عرضه في الموسم الماضي بسبب الخلافات.



وكشف مصدر من داخل شركة الإنتاج، حسب مجلة «لها»، عدم صحة كل ما أثير وتردد حول هذا الأمر، مؤكدا أن علا ما زالت هي بطلة المسلسل، منوها إلى أن التصوير سوف يتم في وقت قريب، بعد الانتهاء من التحضيرات الخاصة بالعمل والتعاقد مع باقي الأبطال، حيث تم التعاقد مع دينا فؤاد، إيهاب فهمي، حجاج عبدالعظيم، وانتصار.



ومسلسل «توحة» من تأليف أحمد صبحي وإخراج محمد النقلي، وتدور أحداثه في إطار الحي الشعبي وحول مفهوم قوة الإرادة وتحقيق الأهداف الدراسية أو العاطفية أو العملية.