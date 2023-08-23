في واحد من أندر المشاهد على الإطلاق بعالم الحيوان، ولدت زرافة فريدة من نوعها في حديقة الحيوانات بولاية تينيسي الأميركية.



وأبصرت تلك الزرافة الصغيرة النور في 31 يوليو الماضي إنما دون «نقاطها الشهيرة»، بل بلون بني موحد، فقد كسرت قاعدة «المظهر المرقط» الذي تشتهر به الزرافات عامة، بالإضافة إلى عنقها الطويل بشكل استثنائي.



وفيما أعلنت حديقة حيوان برايتس أن الزرافة يبلغ طولها 6 أقدام، ولا تزال تحت رعاية والدتها وموظفي الحديقة، بحسب ما أوردت «العربية نت».



إلا أن الحديقة رجحت أن تكون هذه الزرافة فريدة من نوعها، نظرا لأن الزرافات نادرا ما تولد بلا «مظهرها المرقط هذا»! يشار إلى أن بقع الزرافات تلك غالبا ما تعمل في المقام الأول كشكل من أشكال التمويه، من أجل حمايتها من الأعداء والحيوانات المفترسة.