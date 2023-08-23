أعرب رئيس الجمعية الكويتية للدراسات العليا د.محمد العتيبي عن استيائه واستنكاره لحالة الصمت التي يعيشها مسؤولو الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب من التأخر في الإعلان وظائف أعضاء هيئة تدريس رغم مرور أشهر عدة من الإعلان عن إلغاء مجلس «التطبيقي» لإعلان التعيينات للعام للدراسي 2022/2021، دون اتخاذ أي إجراءات فعلية لتصحيح الأخطاء الناجمة عن تلك الخطوة.



وقال العتيبي في تصريح صحافي: نستغرب حالة الصمت التي تسود الهيئة لما يتم تداوله من معلومات وبيانات عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن إعادة النظر في تعيين بعض المتقدمين لوظائف أعضاء هيئة التدريس بكليات الهيئة دون نفي أو تأكيد لتلك الأنباء المتداولة، وهو ما يفتح الباب أمام العديد من التساؤلات والتكهنات حول بيان إدارة التطبيقي في وقت سابق إلغاء إعلان التعيينات للعام للدراسي 2022/2021، مع إعادة الإعلان مرة أخرى في وقت قريب.



وجدد العتيبي مطالباته لمسؤولي التطبيقي الإسراع في إعلان خطة التعيينات والتخصصات المطلوبة في كليات ومعاهد الهيئة في أقرب وقت ممكن، حتى يتمكن الأساتذة أصحاب الشهادات العليا حملة «الماجستير والدكتوراه» الراغبين في التعيين بكليات الهيئة من تهيئة أنفسهم والاستعداد بالأوراق المطلوبة، خاصة وأن البعض منهم كان في إعلان نتائج المقابلات الشخصية والتعيين في كلياتها الفترة الماضية، إلا أن قرار مجلس إدارة التطبيقي بإلغاء الإعلان أربك الكثير.



ودعا العتيبي إدارة التطبيقي ضرورة وضع أسس ومعايير وشروط بشكل واضح تتوافق مع المعايير الأكاديمية ويتم تطبيقها على جميع الكليات والمعاهد دون استثناءات، وذلك حتى لا تكون عرضة للطعن أو النقد مستقبلا، مشددا على ضرورة الإسراع في الإعلان قبل بداية العام الدراسي القادم 2024/2023، في ظل الحاجة الماسة إلى تعيين أعضاء هيئة التدريس بالكليات، وارتفاع الكثافة الطلابية بالقاعات، ولعدم تكرار أزمة الشعب المغلقة التي يعاني منها الطلبة باستمرار.